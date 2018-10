'Dođe mi da se ubijem. Iz ove kože ne mogu i moram trpjeti'

Svijet je u srijedu obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Uoči tog dana Eurostat je objavio nove podatke o problemu siromaštva u Europskoj uniji tijekom 2017. godine koji su pokazali kako je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Čak 27,9 posto stanovništva je na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je oko 1,2 milijuna ljudi. Čak i nakon što prime socijalne naknade, 20 posto stanovnika ne može si omogućiti osnovne životne potrebe. Zaboravili su ipak napomenuti da u Hrvatskoj živi dio nevidljivih ljudi koji nisu korisnici naknada i novac u ruci nisu vidjeli godinama.

Milka Milišić

Kako? Pa eto, to mi je bosanska mirovina. Radila sam 21 godinu kao krojačica, no kad je došlo vrijeme za penziju nisu mi priznali cijeli staž i odredili su da mi je toliko dovoljno, započinje priču skromna i radišna žena čiji dom odiše čistoćom i brigom unatoč teškoj situaciji.

Milka Milišić (71) iz Hrvatske Dubice živi u kući svojih roditelja. Davnih dana se zaljubila i za suprugom otišla u Bosansku Dubicu gdje su oboje živjeli i radili. Odlučili su se vratiti u dom njezinih roditelja 2000. godine i nastaviti živjeti u njezinoj domovini.

- U međuvremenu je on otišao u mirovinu te dobio oko 800 kuna, a kako je bio invalid, imao je i dodatak od 300 kuna. Nekako smo se snalazili, imali smo životinje - ovce i kokoši, malo vrta, pa smo mogli živjeti. No njegovo je zdravlje bilo sve teže i on je početkom ove godine preminuo - objašnjava Milka koja je u času ostala bez ičega.

Javila se nadležnom Centru za socijalnu skrb kako bi makar ostvarila pravo na socijalnu pomoć.

- No ondje su rekli da mi mogu pomoći samo ako na državu prepišem svu imovinu, moju djedovinu. Na to nisam mogla pristati i eto me sad tu, ni živa ni mrtva. Dođe mi da se ubijem. Iz ove kože ne mogu i jednostavno moram trpjeti - objašnjava Milka koju je nesreća nastavila pratiti.

Tijekom zime zbog velikog snijega popustio je krov, a zbog otapanja snijega otpao je plafon i strop se gotovo urušio. Voda je preplavila Milkinu kućicu i ona je mjesecima pokušavala osušiti svoj dom. No dotrajala kućica koju je načelo vrijeme sa svakom novom kišom stvarala je dodatnu vlagu i ona nema izbora nego živjeti u tome.

- Moje je, to je jedino što imam i što mi je ostalo od mojih roditelja. Kako bih malo popravila zidove i kupila drva za ovu zimu koja dolazi morala sam prodati ovce. Imala sam šest ovaca, ali nisam ih više mogla ni hraniti. Sad mi je preostalo još nešto kokoši i uzgajam povrće, pa imam što jesti - govori ona.

Susjeda koji bi joj mogli pomoći nema jer, kaže, sve su uglavnom stariji ljudi kojima isto kao i njoj treba pomoć. Od Crvenog križa dobije nešto namirnica i higijenskih potrepština pa se s tim snalazi cijelog mjeseca.

Hrvatski Crveni križ zajedno s HRT-om pokrenuo je akciju "Uz nas niste sami - za dostojanstven život". Cilj je prikupiti sredstva kako bi starim i siromašnim osobama osigurali uvjete za život dostojan čovjeka. Milki žele pomoći obnovom stolarije i podova te stropa i zidova kako više ne bi imala problema s vlagom.

Podržite akciju pozivom na broj: 060 9001 (cijena poziva 6,25 kuna s PDV-om; teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.), uplatom na račun - IBAN: HR0523600001502387496, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Akcija traje od 01.10. do 31.10.2018. godine.