Iako epidemija bukti, a broj zaraženih ne pada, epidemiolog Bernard Kaić kaže - trebalo bi pomoći cijepljenje. Do kraja lipnja stižu nam 2,5 milijuna doza cjepiva. Zbog toga se radi i Akcijski plan cijepljenja, razgovara o novim punktovima, cijepljenju po tvrtkama, te, ako odaziv bude velik - u ljetu ćemo, kaže, moći uživati bez maski, javlja HRT.

- Ja vjerujem da bi se do kraja šestog mjeseca trebale moći skinuti maske. Ako mi cijepimo 1.700.000 ljudi s dvije doze već samim time se strašno smanjuje mogućnost prijenosa infekcije. Uz one koji su preboljeli i ljepše vrijeme koje manje pogoduje širenju virusa - vjerujem da bi stvarno mogli do šestog mjeseca skinuti maske. Samo do tada treba obaviti ovo što treba, cijepiti se i ne zaraziti se, poručio je Kaić.