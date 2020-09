Do kraja rujna stiže brzi test koji daje rezultate za 15 minuta

<p>Švicarska farmaceutska tvrtka Roche objavila je da će do kraja rujna pustiti na tržište brzi test za otkrivanje koronavirusa koji će rezultate davati za 15 minuta.</p><p>Taj test na antigene virusa SARS-CoV-2 koji je izazvao pandemiju Covida 19, u kojoj je od kraja prosinca diljem svijeta umrlo više od 851.000 tisuće ljudi, bit će dostupan u zemljama koje priznaju oznaku CE, obaveznu za proizvode koji ulaze na tržište Europske unije.</p><p>No, Roche želi zatražiti i hitno odobrenje Američke agencije za lijekove (FDA).</p><p>- Svakoga će mjeseca biti dostupno 40 milijuna brzih testova na SARS-CoV-2. Taj će se kapacitet i više nego udvostručiti do kraja godine, kako bi se odgovorilo na potražnju zdravstvenih sustava u cijelom svijetu - priopćio je Roche,</p><p>Puštanje testa na tržište mora se provesti u suradnji južnokorejskom tvrtkom SD Biosensor Inc, koja već raspolaže brojnim testovima za otkrivanje virusa, a s kojom Roche ima ugovor o distribuciji u svijetu.</p>