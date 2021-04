Dva tegljača stigla su do nizozemskoga teretnog broda Eemslift Hendrika kojemu prijeti potonuće u nemirnim norveškim vodama, rekli su dužnosnici u srijedu.

Tegljači bi trebali sljedećih sati teretni brod dug 112 metara, koji je bez posade u Sjevernom moru, privući obali.

Helikopterom je stiglo i osoblje za hitne slučajeve da pomogne vezati užad, priopćila je norveška obalna uprava.

Strahuje se da bi brod mogao potonuti i da bi se u more mogla izliti nafta. Brod nosi oko 350 tona nafte i 50 tona dizela.

Tegljače je iznajmila nizozemska spasilačka kompanija Smit Salvage.

Smit Salvage podružnica je tvrtke za pomorske usluge Boskalisa koji je vodio operaciju spašavanja Ever Givena u Sueskom kanalu.

Teretni brod uputio je poziv u pomoć u ponedjeljak nakon što ga je zahvatilo nevrijeme.

Posada je evakuirana kasno u ponedjeljak po olujnom vremenu, kazale su u utorak mjesne vlasti.

Oko 12 članova posade skočilo je s jako nagnutog broda u vodu, nakon čega ih je spasio helikopter, dok su drugi spašeni izravno s palube.

Svi su na sigurnom, ali brodu prijeti potonuće, kazali su norveški dužnosnici.

"Brodu je tijekom noći otkazao glavni motor i pluta prema kopnu", rekao je Hans Petter Mortenson iz Norveške obalne uprave za televiziju NRK.

"Postoji rizik da bi se mogao prevrnuti i potonuti", rekao je, dodajući da bi pritom moglo doći do izljeva nafte.

Do utorka navečer teretnjak se nalazio 40 do 50 nautičkih milja (74 do 93 kilometra) zapadno od grada Alesunda na norveškoj obali, priopćila je priobalna uprava.