Do Osijeka s lijesom na leđima: Ja sam žrtva našeg pravosuđa'

Prije puta sam se pomolio. Ovo radim zbog odvjetnika i javnog bilježnika za koje smatram da su me oštetili u sporu. Ja sam žrtva pravosuđa, poručio je Miro Skender prije odlaska iz Đakova za Osijek.

Foto: čitatelj 24sata

Prije nekoliko dana je napravio crni lijes. Jučer ujutro s njim na leđima krenuo je za Osijek. Na putu su ga snimili naši čitatelji. U Osijeku planira pred sudom štrajkati glađu. Prije polaska je na svojem profilu na Facebooku rekao kako su za njegov slučaj krivi javni bilježnik i odvjetnik iz Đakova.

- Prije polaska sam se pomolio, a javnog bilježnika i odvjetnika smatram djelomično krivima jer su surađivali da me oštete. Nisu htjeli saslušati naše svjedoke i na sudu nisu iznijeti dokazi koji su predani - rekao je Skender.

Foto: čitatelj 24sata

Na Facebooku je objavljivao i svoje putovanje do Osijeka. Naime, on je rođen u Njemačkoj, a kad se vratio u Hrvatsku, u Đakovo, osnovao je obitelj i živi u kući svojh roditelja. Kad su mu roditelji preminuli, pojavila se, kako on tvrdi, izvanbračna supruga njegova oca koja je tražila kuću u ostavinskoj raspravi.

Na tim je ročištima, tvrdi Skender, oštećen i zato prosvjeduje. On je i član udruge Veronika Vere, koja je jučer organizirala u Zagrebu “Sprovod prava u Republici Hrvatskoj”. Okupili su se ispred Palače pravde i završili skup na Markovu trgu, na koji su donijeli lijes koji simbolizira žrtve pravosuđa.