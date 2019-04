'Do početka 2019. trebalo je zatvoriti 100-njak odlagališta'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić komentirajući u srijedu tvrdnje Zelene liste da ne postoji plan o zatvaranju odlagališta otpada, naglasio je kako je temeljem uredbe Europske komisije do početka 2019. trebalo zatvoriti više od 100 odlagališta, o čemu su gradonačelnici bili obaviješteni još lani, u siječnju ili veljači i imali su vremena za prilagodbu sustava.

Navode iz Zelene liste da ne postoji plan o zatvaranju 27 odlagališta otpada, ministar Ćorić je ocijenio deplasiranim, a prozivke gradonačelnika Vrgorca Ante Pranić nije htio komentirati kazavši da je to politička igra.

Ćorić je rekao da je lani, do konca travnja, tim iz Ministarstva prešao cijelu Hrvatsku razgovarajući sa svim predstavnicima županija i lokalnih samouprava kada im je predstavljen plan zatvaranja odlagališta.

"Više od 100 odlagališta koja postoje, ili su postojala, prije nove 2019. godine trebala su prema uredbi EK-a biti zatvorena. Međutim Hrvatska, s obzirom na stanje infrastrukture nije bila u stanju to učiniti te se krenulo u periodička zatvaranja. Do početka 2019. godine zatvoreno je 27 odlagališta, a svi gradonačelnici i načelnici o tome su bili obaviješteni lani, u siječnju ili veljači", naglasio je i poručio kako su svi imali vremena za prilagodbu sustava.

Pojasnio je kako je do odluke o zatvaranju odlagališta došlo u veljači nakon objave studije o zatvaranju, koju je naručio bivši ministar Slaven Dobrović. Dodaje kako je do sada trebalo biti zatvoreno 27 odlagališta, a do kraja tekuće godine mora se ići do daljnjeg zatvaranja.

Svima koji se nisu tomu prilagoditi, ministar Ćorić je poručio da bi sada trebali, jer će glavni inspektorat, koji sada funkcionira, raditi svoj posao.

Ćorić je istaknuo da oni koji govore kako su dovedeni na gotov čin, ne govore istinu te je bilo dovoljno vremena da se dogovori o tome koja odlagališta ostaju, a koja izlaze iz sustava.

"Činjenica je da jedan gradonačelnik ne želi na odlagalište u svom kraju prihvatiti otpad s drugog odlagališta, iako je višekriterijska analiza utvrdila kako neka odlagališta moraju funkcionirati, a pojedina dočekati centar za gospodarenje otpadom. A netko tko mimo svih kriterija politički odlučuje da mu se nešto sviđa ili ne, je potpuno deplasirana", dodao je.

Građanima je poručio kako je problem otpada odgovornost svakoga pojedinca i pozvao ih da odvajaju otpad.

Otočani neće biti zatrpani otpadom

Ćorić je kazao da otočani neće biti zatrpani otpadom, kako neki upozoravaju, ako reagiraju odmah.

"Taj problem se u relativno kratkom vremenu može riješiti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će pripremiti sredstva za proširenje i sanaciju odlagališta. Dakle, ovdje nije riječ ni o čemu drugom nego o nečinjenju pojedinih jedinica lokalne samouprave", rekao je.

Upitan boji li se prozivki s obzirom da je inspektorat sada pod HDZ-om, Ćorić je rekao da će inspektorat, neovisno o činjenici da mu je na čelu Mikulić, raditi posao kakao treba.

"Objedinjavanje inspekcijskih poslova je dobar potez, a što se tiče funkcioniranja siguran sam da će obaviti dobar posao", zaključio je.