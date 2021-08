Sjedinjene Države i saveznici sa zračne luke u Kabulu užurbano u petak, dan nakon terorističkog napada s najmanje 85 žrtava, pokušavaju evakuirati što veći broj ljudi iz Afganistana prije isteka roka 31. kolovoza, a od početka operacije prevezli su 105.000 ljudi.

Od 14. kolovoza, dana prije nego su talibani ušli u afganistansku prijestolnicu, evakuirano je 105.000 ljudi, objavila je Bijela kuća u petak, dan nakon napada džihadističke Islamske države u blizini zračne luke u Kabulu u kojem je poginulo najmanje 85 ljudi, od kojih 13 američkih vojnika.

Slijedi pregled evakuacije po državama:

SAD

Američka vojska će nastaviti s evakuacijom iz Kabula do 31. kolovoza ako će to biti potrebno, no prioritet stavlja na povlačenje američkih vojnika i vojne opreme nekoliko dana prije tog datuma, objavio je Pentagon.

Washington je dosad evakuirao 4,5 tisuća svojih građana i njihovih obitelji, rekao je u srijedu državni tajnik Antony Blinken.

U Afganistanu je još oko 1,5 tisuća američkih državljana. Američka vlada stupa s njima u kontakt ili ih je već uputila kako stići do aerodroma u afganistanskoj prijestolnici, kazao je Blinken.

Velika Britanija

Britanske snage ušle su u završne faze evakuacije s kabulske zračne luke i zatvorile su svoje operativne točke, objavilo je u petak britansko ministarstvo obrane.

Operacija je sada usredotočena na evakuaciju britanskih državljana i drugih koji su već dobili odobrenje za odlazak iz zemlje te su u zračnoj luci, priopćilo je ministarstvo, dodavši kako više nisu zvali ljude za evakuaciju.

Britanija je dosad evakuirala više od 13,7 tisuća svojih državljana i Afganistanaca, čime je to postala najveća britanska zračna evakuacija građana nakon Berlina 1949. godine.

Njemačka

Njemačka vojska je do četvrtka evakuirala 5193 ljudi u 34 leta te je završila svoju operaciju, prenosi agencija dpa. Svi njemački državljani i dužnosnici su otišli iz Afganistana, a s njima i 4 tisuća državljana te azijske zemlje.

Njemačka ministrica obrane u petak boravi u uzbekistanskoj prijestolnici Taškentu, gdje je rekla da je evakuacija u Kabulu bila „iznimno opasna“, ali da je Bundeswehr „izvukao najviše ljudi što je mogao“.

Reuters piše da je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u Berlinu objavio da je u Afganistnanu još 300 njemačkih državljana.

Francuska

Francuska očekuje da će dovršiti misiju evakuacije do petka navečer, rekao je premijer Jean Castex. Ministarstvo vanjskih poslova te države u srijedu je objavilo da je više od stotinu francuskih državljana i 2 tisuće Afganistanaca stiglo u Francusku.

Belgija

Belgijski premijer Alexander De Croo u četvrtak je objavio da je Belgija dovršila evakuaciju. Iz Kabula je Belgija izvukla nešto manje od 1,4 tisuće ljudi, a posljednji let iz Islamabada bio je u srijedu navečer.

Irska

Irska je iz Afganistana evakuirala 36 državljana. Dublin je objavio da je u Afganistanu još oko 60 Iraca s članovima obitelji te oko 15 Afganistanaca s boravištem u otočnoj državi.

Kanada

Kanadske snage u Kabulu svoju su operaciju završile u četvrtak, objavio je šef kanadske vojske. Kanada je evakuirala ili pomogla u evakuaciji oko 3,7 tisuća kanadskih i afganistanskih državljana.

Turska

Turska je evakuirala najmanje 1,4 tisuće ljudi iz Afganistana, od kojih je oko tisuću Turaka, objavio je ranije ovaj tjedan turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu.

Poljska

Poljska je evakuirala oko 900 ljudi, od kojih je 300 žena i 300 djece, objavio je u četvrtak premijer Mateusz Morawiecki. Dodao je da je posljednji let iz države koju su preuzeli talibani stigao u četvrtak ujutro.

Mađarska

Mađarska je svoju operaciju dovršila nakon evakuacije 540 ljudi – mađarskih državljana i Afganistanaca koji su radili za mađarske snage, uz njihove obitelji.

Danska

Danska je operaciju dovršila u srijedu, evakuiravši preostale diplomate i zaposlenike vojske. Od 14. kolovoza Danska je evakuirala oko tisuću ljudi.

Austrija

Austrija se za evakuaciju oslanja na Njemačku i druge države. Dosad je iz Afganistana evakuirano oko 89 austrijskih državljana, a u zemlji ih je ostalo još nekoliko desetaka, rekao je u srijedu ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg.

Švicarska

Švicarska se također oslanja na Njemačku i SAD u evakuaciji preko Taškenta. Iz Afganistana je izvučeno 292 njenih državljana.

Nizozemska

Nizozemska je od 15. kolovoza evakuirala oko 1,6 tisuća ljudi koji su dovedeni u Nizozemsku. Veleposlanik te države napustio je Afganistan u četvrtak, pa ona tamo više nema diplomatsko predstavništvo.

Španjolska

Španjolska je također dovršila svoju operaciju evakuacije, a posljednji let stigao je u Madrid u petak ujutro. Ukupno je Kraljevina evakuirala 1898 Afganistanaca koji su radili za zapadne države.

Ujedinjeni Arapski Emirati

UAE je pomogao u evakuaciji oko 36,5 tisuća ljudi, uključujući 8,5 tisuća koji su stigli u Emirate.

Katar

Katar je pomogao u evakuaciji više od 40 tisuća ljudi, te nastavlja s operacijama „u savjetovanju s međunarodnim partnerima“.

Indija

Indija je iz Afganistana izvukla 565 ljudi, većinom zaposlenika veleposlanstva, no i desetke Afganistanaca, pripadnika vjerskih zajednica sikha i hinduista.

Australija

Australski premijer Scott Morrison u petak je objavio da je Australija evakuirala 4,1 tisuće stanovnika, te da je dovršila svoju misiju.

Švedska

Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Linde u petak je objavila kraj operacije njene države. Skandinavska zemlja ukupno je evakuirala oko 1,1 tisuća ljudi.