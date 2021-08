Biden je preuzeo dužnost nakon traumatičnih godina Donalda Trumpa obećavši da donosi smireno vrijeme u domovini i poštovanje za Sjedinjene Države u inozemstvu. U četvrtak, nakon smrtonosnih napada u Kabulu, čini se gotovo nemogućim da će uspjeti uvjeriti Amerikance i američke partnere da je oboje od toga ostvarivo.

Demokratski predsjednik još se nije oporavio od početnog kaosa u Afganistanu, gdje su se preko noći raspali afganistanska vlada i vojska koje su Amerikanci stvorili i ostavili tisuće američkih državljana i saveznika na talibanskoj milosti. Radeći 24 sata dnevno posljednjih deset dana, Bidenova administracija upravo se počela nadati da će propast možda ipak okrenuti u trijumf. Evakuacija je išla besprijekorno, a talibani su se uglavnom držali svog dijela pogodbe.

U četvrtak ujutro Bijela kuća se pohvalila da je više od 95 tisuća ljudi sigurno prevezeno iz Afganistana otkako se vratio u talibanske ruke. Onda su eksplodirale bombe, 12 američkih vojnika ubijeno, a sedmomjesečno Bidenovo predsjedništvo zatreslo se do srži.

Biden se sa suradnicima zatvorio u situacijsku sobu, otkazao sastanke s guvernerima, a izraelskom premijeru Naftaliju Bennettu rekao da pričeka petak.

Krv na njegovim rukama?

Biden nije počeo rat u Afganistanu. Učinio je to republikanac George W. Bush. On je zapravo prvi od četvorice predsjednika koji će ispuniti obećanje da će se otamo povući. Ali to ne znači da će moći izbjeći bijes u domovini zbog smrti vojnika. I političke posljedice koje će to pratiti.

- Joe Biden ima krv na svojim rukama. Ova užasna nacionalno-sigurnosna i humanitarna katastrofa posljedica je Bidenove slabosti i nesposobnosti. On nije sposoban biti vrhovni zapovjednik - već je izjavila republikanska kongresnica Elise Stefanik.

Republikanska senatorica Marsha Blackburn na Twitteru je pozvala da Biden i njegovi savjetnici za sigurnost trebaju biti opozvani i ukljunjeni iz ureda, ali je republikanska reakcija bila predvidljiva i Bidena će mnogo više zabrinuti pad u anketama.

Ispitivanje javnoga mnijenja USA Todaya i sveučilišta Suffolk pokazao je da većina Amerikanaca smatra da Afganistan nije vrijedan borbe, ali na tome ne zahvaljuju Bidenu. Njegova popularnost pala je na samo 41 posto.

- Ne znam hoće li Biden pretrpjeti trajnu štetu. Ali znam da će republikanci učiniti sve da tako bude - kazao je analitičar Mark Rom.

Njegov kolega Charles Franklin smatra da za Bidena još ima nade s obzirom da je rat u Afganistanu jako nepopularan.

- Kad se ovo smiri, političko će pitanje biti hoće li većini Amerikanaca biti drago što više nismo ondje. Bude li ako, ostalo će vjerojatno izblijedjeti - rekao je.