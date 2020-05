'Do sad ih se kažnjavalo, sutra će iz izolacije moći na izbore'

Do prije par dana su Capak i Markotić govorili da je bioterorist onaj koj izlazi iz samoizolacije, a jučer čujemo fantastične izjave od Capaka da se može izaći na birališta ako se ima maskica. Je li ovdje netko lud, ima amneziju ili je bioterorist, upitao je u utorak za saborskom govornicom šef Suverenista Hrvoje Zekanović.

Podsjetio je na unutarstranačke izbore u HDZ-u početkom ožujka i naglasio je kako je Stožer tek nakon njih uveo restriktivne mjere za suzbijanje širenja virusa.

- A zaključit ćemo mjere kad Andrej Plenković procjeni, bez obzira na zdravstvenu situaciju u državi, da mu to odgovara jer može ostvariti dobar rezultat - poručio je Zekanović.



A upravo ta izjava šefa HZJZ-a Krunoslava Capaka da će na birališta moći izaći i oni u samozolaciji izazvala je lavinu i bijes i ostalih oporbenih zastupnika.

SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je kako su prva dva mjeseca svi političari govorili da će biti kako struka kaže.

- Struka je rekla da su oni koji iz samoizolacije izlaze van maltene bioteroristi, struka je odredila da su oni ozbiljna prijetnja zdravlju i počela ih je kažnjavati temeljem zakona. A onda se stranka sjetila da bi trebala ići na izbore i svjedočimo svakodnevnom zlostavljanju struke od strane stranke u 14 sati, kada ljudi iz struke moraju odgovarati na politička pitanja onako kako je stranka odredila - istaknuo je Bauk navevši kontradiktorne odluke struke u zadnje vrijeme, a uoči parlamentarnih izbora koji bi se trebali, po svemu sudeći, održati u srpnju.

- Onda više ljudi u samoizolaciji nisu bioteroristi nego su to ljudi koji nisu bolesni pa eto mogu izaći na izbore. Onda je stranka rekla da u Domu u Splitu nitko nije kriv pa je struka morala reći da je kriv virus. Onda je stranka rekla da ne bi trebalo raditi nedjeljom pa je struka odredila da ne bi trebalo raditi nedjeljom i da je to epdiemiološka mjera. Mnogo toga je stranka rekla i struka je to morala potvrditi. Bit će kako struka odluči, postalo je kao stranka odluči - rekao je.

Zbog takvih odluka koju određuje politika, a provodi struka, istaknuo je, gubi se povjerenje u Stožer i struku.

- Svakog dana se nepovratno urušava povjerenje u struku, kako nisu vični političkom govoru pretvaraju se polako u klaunove koji moraju svaku svoju odluku četiri puta pojašnjavati. Zašto ste ih kolege iz HDZ-a doveli do ovakve situacije? U ime zdravlja svih nas pozivam stranku da prestane zlostavljati struku - poručio je Bauk.

Kako je vrijeme prolazilo, istaknuo je Ivan Pernar, tako se mijenjala i retorika "stožeraša".

- Za one koje su kršili samoizolaciju Markotič je govorila da je to kao da idu s pištoljem po ulici i pucaju. Kako vrijeme prolazi, kako HDZ-ovci žele izbore što prije, odjedanput više korona nije opasna. Nema potrebe za propusnicima, vozači kamiona više ne moraju biti u izolaciji, kaže Capak da oni koji su u samoizolaciji odjedanput mogu ići na izbore - rekao je Pernar dodavši kako je sve ovo jedna velika lakrdija u režiji HDZ-a.

- Javnost mora shvatiti kako ti stožeraši mijenjau retoriku kako odgovara Plenkoviću. Mark Twain je rekao da je lakše ljude prevariti nego im objasniti da su bili prevareni, bojim se da u ovom slučaju ta izreka vrijedi - istaknuo je.

HDZ-ovci se, dodao je, čude zašto izbori ne bi bili u srpnju.

- Ljudi su tad na godišnjim odmorima, kako će glasati? Oslanjate se na umirovljenike koje ste gurnuli u smrtni strah i bijedu, koji nemaju novaca za otići na odmor. Hrvatski narode, prestani vjerovati lažima, istrgni se iz hipnoze i shvati da je ovo sve skupa bila jedna velika prevara da bi Plenković dobio još jedan mandat. Zapitajte se umirovljenici je li politika onih koji uništavaju živote vaše djece i unuka dobra - poručio je Pernar.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš podsjetila je kako su iz Stožera svaki dan izvještavali koliko je broj ljudi prekršio samoizolaciju, čak su ih htjeli i pratiti preko mobitela jer su bili ugroza za zdravlje.

- Samo nekoliko dana nakon toga moći će ići glasati. Sada će sve stranke osnovati svoje predizborne stožere, no postoji samo jedna stranka, a to je HDZ, koji već mjesecima koristi jedan drugi stožer, Nacionalni stožer civilne zaštite, za svoje predizborne aktivnosti. Odluke koje Stožer donosi sada su kratkoročne, politički motivirane i nelogične. Za ishitrenu odluku o zabrani rada nedjeljom je sada potpuno jasno da je donnesena u svrhu predizborne aktivnnosti i naklonosti crkve - rekla je dodavši kako se izbori ne mogu održati sve dok nam živote uređuje HDZ-ovsko paratijelo.

- Ako stožer nastavi sa radom kako je krenuo, dva tjeda prije izbora možemo očekivati odluke da svi koji su u izolaciji mogu na birališta i bez maske, ali uvjet je da glasaju za HDZ - ironično je poručila.

I nezavisni Tomislav Žagar ocijenio je Capakovu izjavu o izlasku na izbore osoba u samoizolaciji opasnom sa stajališta sigurnosti zdravlja građana i poštivanja pravila.

- Možemo zaključiti da se Stožer distanciorao od zakona i od struke, pa možemo reći i od logike, a jedino se nije distancirao od stranačke pripadnosti, ta poruka je opasna - rekao je.

HDZ-ov Branko Bačić poručio je oporbi da im izbori u srpnju ne odgovoraju jer nisu spremni preuzeti odgovornost za vođenje države.

- Hvatska je uspješna u ovoj borbi i to pokazuju relevantni podaci, primjer smo brojnim drugim državama kako se boriti protiv korona krize. Da smo slušali SDP, onda struka doista ne bi upravljala ovom krizim, a politika bi se urušila. Mi smo se postavili potpuno ispravno i to pokazuju podaci i israživanje javnog mnijenja, koje govori koliko građani vjeruju struci, stožeru i politci. I to je ono što vama smeta - poručio je.

HNS-ov Stjepan Čuraj konstatirao je da bi se oporba digla na zadnje noge i kada bi vladajuća većina rekla da ne želi održati izbore zbog sigurnosti.

- Pitanje nije održati izbore ili ne, već samo kada ih održati - rekao je.