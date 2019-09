Do sredine tjedna 'bablje ljeto', a onda stiže velika promjena...

Od srijede nas očekuje pad temperature. Također, od srijede do četvrtka poslijepodne u mnogim mjestima unutrašnjosti past će temperatura i za oko 10 °C, padat će i kiša, često u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, a ponegdje će vjerojatno biti i olujnog nevremena, prognozira HRT. I jaka bura s olujnim udarima je neprijeporna - u četvrtak na većem dijelu Jadrana, osobito na sjevernom, gdje se ne smiju isključiti ni orkanski udari, a u petak i na jugu.

Imat ćemo i često umjeren, gdjekad i jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, te barem djelomice sunčano vrijeme, ali uz povremeno i dosta oblaka - i mjestimične kiše, uglavnom u malim količinama, i to posebice u ponedjeljak.

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano i danju vrlo toplo s najvišom temperaturom oko 27 °C. Uz promjenljivu naoblaku, mjestimice može pasti i malo kiše, uglavnom prema kraju dan. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslijepodne u okretanju na zapadni i sjeverozapadni, prognozira Tomislav Kozarić, dipl. ing.



U središnjoj Hrvatskoj također djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, ponegdje i malo kiše, najvjerojatnije tek navečer. Većinom umjeren jugozapadnjak u okretanju na zapadnjak, a zatim će poslijepodne vjetar oslabjeti. Najniža temperatura između 14 i 17 °C, a danju većinom 25 ili 26 °C.



Na zapadu zemlje umjereno do znatno oblačno s mjestimičnom kišom. Puhat će slab i umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu i jugo. Očekuje se da će more biti malo i umjereno valovito. Najviša temperatura od 20 °C u gorju do 25 °C na sjevernom Jadranu.



U Dalmaciji djelomice sunčano, uz više sunčanog vremena poslijepodne, a oblaka u prvom dijelu dana - kada lokalno može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 °C u unutrašnjosti Dalmacije, do 19 °C na obali i otocima. Na jugu Hrvatske promjenljivo, uz ponegdje malo kiše, a više sunčanog vremena u poslijepodnevnim satima i najvišu temperaturu oko 26 °C.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



Do srijede još toplo, pa hladnije, uz obilniju kišu, jaku buru...



U utorak na kopnu djelomice, poslijepodne i pretežno sunčano, a u gorju oblačnije, uz gdjegod slabu kišu. U drugom dijelu srijede sa zapada jača naoblačenje s kišom, mjestimice vjerojatno i obilnijim pljuskovima s grmljavinom. Uz jugozapadni i južni vjetar do srijede će biti toplo, a u četvrtak sjeverni i prilično zahladnjenje. Od petka uglavnom suho i svježe, osobito ujutro.



U utorak na sjevernom Jadranu ponegdje malo kiše, a u Dalmaciji sunčanije. Zatim jače naoblačenje uz kišu i grmljavinu, te obilnije pljuskove, najprije na sjevernom, a u četvrtak na srednjem i južnom. Jugo će u srijedu pojačati, a zatim okrenuti na jaku, podno Velebita i olujnu buru koja u četvrtak donosi pad temperature. Od petka stabilnije, ali i dalje razmjerno svježe uz buru, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing., iz DHMZ-a.

POGLEDAJTE VIDEO POLIGRAFA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska