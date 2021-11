U utorak je u većini naših krajeva najviša dnevna temperatura zraka bila oko prosječne za doba godine, pa čak osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i niža od prosječne. Na meteorološkoj postaji DHMZ-a u Dubrovniku izmjereno je 22,2 °C što je treća najviša temperatura zraka tako kasno u godini. Više od toga kasnije u godini bilo je samo 21. 11. 2012. godine - 22,3 °C, te 25. 11. 2019. - 23,0 °C!

Narednih dana nas čeka malo tmurnije vrijeme.

"Mjestimična kiša vjerojatnija je u četvrtak, no na istoku bi moglo ostati suho. Zatim ćemo imati nešto više sunca, no tek nakon magle koja će ponovno biti češća i dugotrajnija. Jutra će biti hladnija, ponegdje uz slab mraz. Prema kraju tjedna svježija jutra i na Jadranu zbog više vedrine i sunčana vremena te slabijeg sjeverozapadnog vjetra. No vjetar, jugo pa bura, u srijedu i četvrtak će još biti i jaki, a uz mnogo oblaka opet češća i kiša. Pritom su, osobito u srijedu, lokalno mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na otocima i otvorenom moru", prognoza je meteorologa Tomislava Kozarića za HRT.

U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom suho, te umjereno i pretežno oblačno, u prvom dijelu dana ponegdje s maglom. Vjetar slab, samo u Podunavlju do umjeren jugistočni. Najviša temperatura od 8 do 10 °C.

Pretežno oblačno, tmurno, ponegdje s maglom i rosuljom, i u središnjoj Hrvatskoj. Ni temperatura se neće bitno promijeniti u odnosu na utorak - najniža će biti između 3 i 6 °C. Vjetar slab.

Na zapadu Hrvatske prevladavat će oblačno, u gorju i maglovito. Mjestimice kiša, najčešća na sjevernom Jadranu, a na otocima su mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Ponegdje se može pojaviti i malo sunca. Vjetar slab i umjeren istočni i jugo, te ponegdje bura uz malo i umjereno valovito more. Najviša temperatura od 5 °C u gorju do oko 15 °C na sjevernom Jadranu.

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom bit će u Dalmaciji. A posebice je na otocima i otvorenom moru velika vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Puhat će umjereno, većinom prema otvorenom moguće i jako jugo uz umjereno valovito do valovito more. Dnevna temperatura od 14 do 18 °C.

I na krajnjem jugu Hrvatske, osobito na otocima - povremeno biti kiše, pa i u obliku lokalnih pljuskova i grmljavine, koji mogu biti i jači. A kroz oblake će se mjestimice pojavljivati i sunce. Jugo će biti umjereno i jako, more umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura od 11 do 16 °C."

I u četvrtak još ponegdje kiša pa stabilnije

"U četvrtak, na Dan sjećanja, u unutrašnjosti će biti mjestimične kiše, no u Vukovaru bi se moglo zadržati suho. Prema kraju dana sa sjevera smanjenje naoblake. U petak i subotu djelomice sunčano, u prvom dijelu dana često s maglom, ujutro mjestimice slabim mrazom. Vjetar slab, u četvrtak na istoku do umjeren sjeverozapadni, a u gorju sjeveroistočni. Dnevna temperatura u laganom porastu.

Na Jadranu će u četvrtak još ponegdje biti kiše, pa i u obliku pljuskova, a prema kraju dana će smanjenje naoblake. Od petka pretežno sunčano, pogotovo u subotu. Prolazno će opet pojačati bura, ponajprije podno Velebita, a u petak će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura niža, a danju blago zatopljenje.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Vikend bi svugdje u Hrvatskoj trebao biti suh s nešto sunca. Na moru će najviša temperatura preko vikenda biti 18 stupnjeva, a na kopnu 12.