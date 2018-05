Dobila je virozu i pala u komu: Anđela (21) je izgubila bitku...

Moja Anđela, moje zlato... Borila se kao lavica za svoj život svaki dan. Ali vratila se ta sepsa, krvlju proširila za čas. Nisi to više mogla podnijeti, mila moja Anđela, jeca baka Kata, dok joj suze klize niz lice izborano brigom i godinama.

Mlada Bibinjka Anđela Tičić (21), koja se od siječnja borila s meningokoknom sepsom, preminula je u utorak u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu. Iako se silno trudila pobijediti bolest te se vratiti suprugu Marinu Lisici (22) i njihovu jednogodišnjem sinu Mihaelu, njezino bolešću iscrpljeno tijelo ipak nije izdržalo.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

A sve je počelo 11. siječnja, na Mihaelov prvi rođendan. Imao je blagu prehladu s niskom temperaturom, a Anđela se idući dan probudila s istim simptomima. Požalila se majci Nini (44) da je bole leđa. To nije bilo čudno s obzirom na to da je danima pripremala dječju zabavu i sama napuhala pedesetak balona. Sljedećih dana budila se s visokom temperaturom. Govorila je da je dobro i da će ta dosadna viroza proći. Četvrti dan Marin se vratio iz noćne smjene, a supruga je još bila u krevetu. Nekoliko sati kasnije išao je promijeniti posteljinu i kad se vratio u sobu, suprugu je zatekao u nesvijesti. Tog poslijepodneva u zadarskoj Općoj bolnici počela je borba za Anđelin život.

- Dok smo kolima Hitne pomoći došli u Zadar, ona više nije znala za sebe. Imala je bakterijsku upalu pluća i počeli su joj otkazivati organi jer nisu imali kisika - ispričala nam je prije nekoliko mjeseci Anđelina majka Nina. Sve ovo vodilo je ka meningokoknoj sepsi zbog koje su Anđeli morali napraviti zamjenu krvi. Kolima Hitne pomoći tad su je prebacili u Zagreb. Nina je svaki petak odlazila u Zagreb i ponedjeljkom se vraćala. Dane je provodila uz kćerinu bolesničku postelju. Marinu su liječnici savjetovali da ne dolazi jer bi se Anđela mogla uznemiriti ako mu čuje glas. Svaki dan je odlazio na posao kako bi barem manje mislio na ono što je snašlo njegovu najveću dragocjenost u životu - obitelj.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Anđelin suprug Marin (22) i sinčić Mihael (1)

Anđeli se u nekoliko navrata stanje poboljšavalo, no zbog razmnožavanja bakterija iznenada bi se pogoršalo. Zbog njezine mladosti liječnici su joj davali dobre šanse. No to, nažalost, nije bilo dovoljno.

Iako je bila u komi, prije koji mjesec reagirala je na sinov glas koji joj je majka puštala s mobitela. Liječnici su je iz kome budili u nekoliko navrata i u tim je situacijama dobro reagirala. Ispričali su joj što se dogodilo, koliko je dugo u komi i Anđela se s time, kaže majka, čak dobro nosila. No sepsa se, nažalost, vratila i brzo proširila krvlju. Njezin organizam to još jednom nije mogao izdržati. Mladi život u utorak se zauvijek ugasio te u crno zavio obitelji Lisica i Tičić.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Mihael majku gleda na fotografijama, no otac Marin o njoj mu priča svaki dan. Priča mu da je imao divnu majku koja se kao lavica borila da ozdravi, da mu se vrati, da s ponosom prati kako hoda, priča, raste i stasa u život. Da je život nepravedan i da je bolest pobijedila. Anđelu će na posljednji počinak ispratiti u četvrtak u 17 sati na novom bibinjskom groblju.