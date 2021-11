Marija Bubaš, pomoćnica šefa HZJZ-a, gostovala je na RTL televiziji.

Bubaš je na početku komentirala boji li se nasilnih prosvjeda protiv covid-potvrda, do kakvih je došlo u ostalim zemljama kada su se potvrde uvodile.

"Nadam se da neće, ali teško je meni kao liječniku govoriti o prosvjedima i ne stignem pratiti jer imam toliko posla da me ta nestručna pitanje ne stignu, nažalost ili nasreću, ni okrznuti. Činjenica je da svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, ali o nasilju ne bismo smjeli govoriti, jer nadam se da to nikome neće pasti na pamet", kazala je.

Komentirala je i kako se osjeća kada nju i sve u HZJZ-u zovu Mengeleom i slično.

"To prvi put čujem od vas. Dobila sam mail u kojem sam proglašena uspješnijom od Goebbelsa. Osim što se osjećam loše, mogu reći da su sve žene i žene, majke i kraljice, a ja sam zapravo majka i jedna sasvim obična žena koja pokušava raditi svoj posao najbolje što može i u skladu sa stručnim uvjerenjima i Hipokratovom zakletvom. To što se čuje je krajnje ponižavajuće", kazala je.

Na pitanje što će biti s liječnicima čije je ime na popisu za testiranje, a oni se javljaju da se neće testirati, Bubaš je kazala da će to odlučiti njihov poslodavac.

"Po meni bi to trebali biti ljudi koji bi trebali biti svjesni posljedica svog činjenja ili nečinjenja, jer činjenje i nečinjenje ima posljedice", kazala je.

"Ne mogu zamisliti okolnost da netko nije svjestan da se treba testirati. Mislim da smo svi svjesni okvira u koje smo stavljeni. WHO je Europu proglasio žarištem. Možemo pratiti vijesti i brojke. Ako ovo nisu provjerene informacije koje želite podijeliti s javnošću, a vaš cilj nije plemenit, a to je osvijestiti ljude, poslati pravu informaciju do krajnjeg gledatelja, onda ne treba biti emisija, idemo kući. Ako ne možemo pratiti ili ako nema autoriteta, onda ne živimo u demokraciji nego u bezakonju. Stručni autoritet po meni je WHO koja je proglasila Europu žarištem i to potkrepljuju i brojke i sve što pratimo i iz drugih izvora informiranja", kazala je.

Na pitanje hoće li se uvoditi COVID potvrde u ugostiteljske objekte, teretane ili kulturne ustanove, Bubaš je kazala da o tome nema informaciju.

"Ja bih radije da napravimo ovaj korak i vidimo učinke. Ova epidemija je pokazala da je sve na stolu i da se potežu potezi koji se smatraju optimalnim u datim trenucima. Ovo mi se čini optimalno, razborito, usmjereno prema zaustavljanju širenja epidemije, a to je što svi želimo, da ovo prestane", kazala je.

Na pitanje da komentira izjavu predsjednika Milanovića da su COVID potvrde teror te da i cijepljeni mogu zaraziti, Bubaš je kazala: "Ja sam slučajno imala sreću da sam ispred studija čula do kraja što je rekao, pa bi bilo nepošteno izvlačiti riječi iz konteksta jer je rekao da poziva ljude da se dođu cijepiti", kazala je.

"N1 je prenio krivo da sam rekao da 20 posto manje cijepljeni šire zarazu, nije 20 posto nego do 20 puta manje imaju šansu nekoga zaraziti. Mi se moramo ponašati odgovorno. Primila sam booster dozu, na razmaku smo, pridržavamo se epidemioloških mjera koje su jedine koje imamo. Maske u zatvorenim prostorima se nose. Ako se cijepljeni i necijepljeni ponašaju odgovorno, onda ćemo ugledati kraj epidemije", kazala je.

Komentirala je i zahtjev biskupa za neinvazivno testiranje.

"Ne smatram da je bris velika invazija. Ne znam koliko su ljudi svjesni da je RTG srca i pluća invazija, nju ne osjetimo kao bol osim što se ispred nepoznate osobe moramo skinuti do pasa. Invazivno je vaditi krv, o tome nitko ne histerizira. Kada želimo saznati kompletnu krvnu sliku ili diferencijalnu krvnu sliku moramo probosti kožu oštrim predmetom. Uzeti bris sluznice jedino je moguće četkicom na tankom plastičnom štapiću koji je savitljiv i koji osobu izazove da kihne, da se zakašlje, obriše nos, kod nekih se javi nadražaj sluznice oka poteče koja nježna suzica. Do danas u ovoj epidemiji nema osobe koja nije jednom probala obrisak nazofarinksa i ne čini mi se to strašno", kazala je.

S obzirom na pad broja novozaraženih, Bubaš je postavljeno pitanje je li vrhunac četvrtog vala prošao.

"Teško je to reći. Ne mogu ništa prognozirati. Krajem devetog mjeseca smo očekivali da ćemo u desetom gledati plato, sada je kraj ili polovica 11. mjeseca i ne svjedočimo tom platou. Jedna lasta ne čini proljeće, pa i ovo ne znači da se neće pokazati novo zbivanje koje nam se neće dopasti", kazala je.