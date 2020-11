Dobili CT od 1,4 mil. kuna u jeku pandemije: 'Takav uređaj nije za ljude, koristi se u veterini'

Dok nemaju dovoljno respiratora, KB Dubrava dobila je novi CT uređaj za dijagnostiku pasa. Liječnici su objasnili da takve uređaje koriste veterinari, za ljude oni ne daju ni zadovoljavajuće rezultate

<p>Liječnici KB-a Dubrava negoduju zbog donacije skupog uređaja koji im, tvrde, sad skuplja prašinu. Bolnica je taj CT dobila u travnju, odnosno u jeku pandemije u Hrvatskoj, pa smatraju da se donacija mogla preusmjeriti na korisnije stvari u koroni, poput respiratora.</p><p>U korona krizi struka je podijeljena kad je riječ o potezima ministra<strong> Vilija Beroša</strong>. U pitanje dovode nabavku remdesivira za liječenje Covid bolesnika, koji će Hrvatsku koštati 40 mil. kuna, jer je Svjetska zdravstvena organizacija priopćila da on nema nikakvog učinka na bolest.</p><p>Zdravstvo nam je ionako na koljenima s dugom od 10 milijardi kuna, a pri tome nabavljaju lijekove i opremu upitnog učinka. U KB-u Dubrava svaki dan otkrivaju se novi problemi s opremom, ali i odnosima među liječnicima.</p><p>Koliko nadležnima nije stalo do KB Dubrave i naših potreba pokazuje i donacija jednog CT uređaja proljetos, kad je trebalo kupovati respiratore i maske, uređaje za PCR testiranje na koronu. Uređaj je stajao 1,4 milijuna kuna bez PDV-a i stoji nekorišten.</p><p>Takav se uređaj, naime, prije svega koristi u veterini, za skeniranje malih životinja, otkrivaju nam stručnjaci u KB-u Dubrava, kojima su to potvrdili i veterinari koje su kontaktirali. Nije kriv donator koji ga velikodušno kupio uređaj, nego činjenica da nitko njih, liječnike, kako kažu, nije tad u travnju, kad su već bili predodređeni kao COVID bolnica, nije pitao što im treba.</p><h2>Mogli su kupiti respiratore </h2><p>Za taj se novac moglo kupiti više respiratora, uređaj za PCR testiranje na koronu, neka druga, sad nam potrebnija oprema. Sponzoru je netko, međutim, rekao da kupi CT, za pregled COVID bolesnika, napominju liječnici. Upit o CT-u smo poslali upravi bolnice na čelu sa <strong>Srećkom Marušićem</strong>, no odgovor još nismo dobili.</p><p>No zato nam je ministar Beroš poslao pismenu potvrdu donatora kako ovaj uređaj “služi za ljudske svrhe i pomaže u detektiranju Covida-19”. Ujedno pišu da se takvim uređajem koriste i u Španjolskoj, Rumunjskoj, BiH...</p><h2>Veterinari su potvrdili</h2><p>Od drugih izvora na čelu bolnice doznajemo da uređaj stoji od travnja i da nije bio u pogonu ni sat vremena ukupno.</p><p>- Da, provjerio sam, i prvo mi je rečeno da to nije uređaj primjeren za dijagnostiku ljudi, a onda da nije za kliničke potrebe naše bolnice - rekao nam je visokopozicionirani izvor u bolnici. Pitanje uređaja bilo je navodno postavljeno i na jučerašnjem upravnom vijeću bolnice. Veterinari koje smo kontaktirali potvrdili su nam da se takav uređaj koristi u veterini. U Dubravi je svečano postavljen uz nazočnost američkog veleposlanika <strong>Roberta Kohorsta</strong> i drugih uvaženih gostiju.</p><p>Problemi koji se gomilaju godinama u zdravstvenom sustavu eskalirali su u najgore vrijeme. KB Dubrava je samo umanjena slika svega što se godinama događa u zdravstvu. Dugovi, nesuglasice, upletanje politike, nezadovoljstvo uvjetima rada..., samo su neki od problema na koja mora odgovoriti ministar Beroš.</p><p>Dio liječnika i medicinskih sestara već je ondje dva puta prosvjedovao, čak su i ručno morali pokretati respiratore zbog nestanka struje, a i oko broja respiratora se raspravljalo dva dana. Ministar je smijenio upravno vijeće bolnice zbog dualizma u upravljanju.</p><p>Liječnici zamjećuju kako je Beroš 19. ožujka kao osobe zadužene za koordinaciju rada s COVID pacijentima u Rijeci, Splitu i Osijeku imenovao tamošnje ravnatelje KBC-ova, dok to u Dubravi nije napravio. Ondje je na to mjesto stavio<strong> Ivicu Lukšića</strong>, maksilofacijalnog kirurga. Sedam mjeseci poslije inspekcija koju je Beroš poslao u bolnicu otkriva da tamo postoji paralelan vlast.</p><h2>Milijuni idu u vjetar</h2><p>Dok se KB Dubrava bori sa svojim problemima, Hrvatska nabavlja novu turu lijeka remdesivir za liječenje COVID bolesnika, stajat će nas 40 milijuna kuna, a Svjetska zdravstvena organizacija je krajem listopada priopćila da nema nikakvog učinka na bolest ili su oni neznatni.</p><p>Zašto nabavljamo lijek upitne efikasnosti jučer je pitao i predsjednik SDP-a <strong>Peđa Grbin </strong>dodajući kako odluku o nabavci treba preispitati. Remdesivir je u prvom naletu korone, proljetos, nabavljen za sve COVID bolničke odjele. Kako se može čuti od infektologa koji na tim odjelima rade, lijek smanjuje trajanje simptoma. Za prof. dr. Igora Francetića, vodećeg hrvatskog stručnjaka za kliničku farmakologiju, dileme nema - za ovaj lijek, kaže nam, ne bi dao ni kune.</p><p>- Da je lijek efikasan, već bi ušao u sve moguće smjernice za liječenje COVID bolesnika, što nije slučaj. Više je, očito, stvar marketinga nego kliničkih dokaza uspješnosti. Nabavlja ga se, valjda, da se pokaže kako nešto radimo, jer ne znaju ništa pametnije, no novac se troši uzalud - napominje stručnjak.</p><p>Studija koju je koordinirala Svjetska zdravstvena organizacija pokazala je da remdesivir, s još tri potencijalna lijeka koji se koriste u liječenju korona virusa, ima “mali ili nikakav učinak” na stope smrtnosti.</p>