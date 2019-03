Dobili su veće kazne: Vezali ga i ugušili zbog svega 4000 kuna

Vrhovni sud usvojio je žalbu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu te Elvisu Ademiju (29) i Ivanu Časeku (37), osuđenima zbog teškog ubojstva Jožefa Matulina (74) u Donjoj Dubravi, povećao kazne. Ademiju, koji je prvostupanjskom presudom osuđen na 23 godine zatvora, kazna je povećana na 25 godina, dok je Časeku s 17 povećana na 20 godina.

Vrhovni sud utvrdio je da su kazne prvostupanjskog suda preblage i da je zbog iskazane izuzetne bezobzirnosti i upornosti prema oštećeniku kod počinjenja kaznenog djela opravdano izreći obojici okrivljenika strože kazne, izvijestilo je ŽDO Varaždin na svojim stranicama.

Optužnica ih je teretila, pisao je list Međimurje, da su u noći na 18. siječnja 2016., u Donjoj Dubravi u Zagrebačkoj ulici zajedno i prema prethodnom dogovoru, u namjeri da se domognu novca Jožefa Matulina, najprije podesnim predmetom polomili bravu na ulaznim vratima njegove kuće te ušli u unutrašnjost. Pretražili su hodnik i kuhinju, ali nisu pronašli novac pa su krenuli u spavaću sobu.

Nesretnog starca tamo su zatekli na krevetu kako spava te ga pokušali vezati sredstvima koja su donijeli sa sobom, i to Ademi ruke, a Časek noge. U tom trenutku Matulin se probudio i počeo opirati vezivanju, nakon čega je Ademi sjeo na njega, držeći ga i nastojeći mu vezati ruke. On se i dalje branio izmičući se tijelom i pokušavajući se osloboditi, pa mu je Ademi preko lica stavio jastuk pritišćući ga tako da ne može disati, dok mu je Časek za to vrijeme držao noge.

Nakon što se nesretnik prestao opirati, Ademi mu je PVC vezicom, električnim žicama punjača mobitela i slušalice telefona te s dva kožna remena vezao ruke, a Časek skupio njegove noge i čvrsto ih nekoliko puta omotao PVC trakom. Traku je zavezao i preko njegovih ruku, a potom i preko očiju i oko glave, oko koje je vezao i pamučni povez.

Potom su pretražili ormare i ladice u sobi te odjeću na njegovu tijelu tražeći novac. Našli su svega 500 eura i 200 kuna koje su uzeli i podijelili, dok je Jožef Matulin preminuo od gušenja.

Obojici su u kaznu uračunali vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, Ademiju od 20. siječnja, a Časeku od 21. siječnja 2016. godine pa nadalje.

Prema presudi moraju vratiti i 500 eura i 200 kuna koje su nepripadno stekli. Obojica moraju platiti paušalne troškove postupka u iznosu od 5000 kuna, a Časek i troškove branitelja po službenoj dužnosti.