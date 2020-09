Dobio 2,5 milijuna kuna pa sjeo u bačvu vina: 'Teško je izaći suh'

<p>Bivši ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade <strong>Tomislav Tolušić</strong> čini se kako ima razloga za slavlje. Ovih je dana na društvenim mrežama objavio fotografije iz vinskog podruma, točnije bačve u kojoj sjedi uz natpis 'Nije teško oprati, teško je izaći suh'. </p><p>Tolušić je dobio odličan vjetar u leđa za vinski biznis kojim se počeo baviti prije nego što je smijenjen, točnije dobio je bespovratnih 2,5 milijuna kuna za vinariju koju je počeo graditi u svibnju ove godine u mjestu Rezovac. </p><p>- Normalni, obični sam građanin i svatko tko želi ulagati u proizvodnju vina se mogao javiti. Prije nego sam se javio na natječaj, pitao samo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa mogu li se javiti i oni su odgovorili potvrdno – rekao je Tolušić za 24sata. </p><p>Kaže da je on potpisao pravilnik, ali da ga nije pisao on nego službenici ministarstava i skoro identičan pravilnik je bio i za prijašnje četiri godine. Novac iz vinske omotnice koji je bio na raspolaganju se nikada dosad nije potrošio, kaže, pa nema govora da je on imao prednost umjesto nekoga drugog. Također, kaže da mu nisu poticaje od 2,5 milijuna kuna odobrili njegovi ljudi jer on nije imenovao ministricu, a ravnateljica agencije je izabrana na natječaju, a sva pravila su vrijedila jednako za sve prijavljene. Što se tiče podrijetla novca, vinarija je vrijedna, kaže, 4,2 milijuna kuna, a uz poticaje, prodao je stan u Zagrebu i to Porezna uprava lako može provjeriti.</p><p>Prije dvije godine, kaže, nije mogao misliti da će biti smijenjen i nije razmišljao o proizvodnji vina, ali kaže da je dobro odlučio.</p><p>- Radim i nikada nisam bio sretniji i zadovoljniji. Fizičkim radom se odmaram od zadnje četiri godine. A vjerujem da ću imati i dobar proizvod – poručio je bivši ministar.</p><p> </p>