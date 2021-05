Iz Ministarstva zdravstva nam odgovaraju da bi i oni kojima Covid nije bio potvrđen PCR testom, svejedno mogli imati pravo na digitalnu Covid propusnicu od 1. lipnja. Uvjet je dijagnoza "vjerojatnog Covida", koju su dobili od liječnika, isto ne starija od šest mjeseci. Podsjetimo, zasad će pravo na dokument imati oni koji su cijepljeni s obje doze; koji su dokazano PCR testom preboljeli bolest prije manje od šest mjeseci, ili ako imaju 'friški' PCR negativan test.

Kad su kapaciteti za testiranje bili prenatrpani, u cijeloj je EU uvedena i dijagnoza U07.2 "vjerojatnog, neidentificiranog Covida", kojeg je obiteljski liječnik upisivao u karton, i u sustav. Mogao je to učiniti na temelju kliničke slike pacijenta. Dijagnoza je službeno uvedena još 18. travnja 2020., no do studenog prošle godine je liječnici gotovo i nisu pisali jer nisu imali upute što s tim pacijentima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upravo je 2. studenog objavio revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije, karantene i samoizolacije. Tek su tad liječnici dobili naputak da osobe za koje sumnjaju da imaju COVID, a ne može ih se testirati, šalju u izolaciju. Tim slijedom, obiteljski liječnici, kako kažu, dijagnozu “neidentificirani COVID-19” počeli su pisati tek od 2. studenog, jer su od tada znali što s pacijentom činiti.

Još se, međutim, ponekog pacijenta ne pošalje na testiranje, iako je gužva tamo puno manja.

- Kći i ja smo početkom svibnja imale Covid potvrđen PCR testom, a onda se, blago, razbolio i suprug - dobio je blagu temperaturu, izgubio njuh i okus te smo danima pokušavali dobiti liječnicu, jedva. Kad mu se javila, rekla je da ga neće slati na testiranje, odnosno dati mu uputnicu, jer je to trošak. Tako da je on sad, kao 'vjerojatno Covid', moguće, ostao bez buduće digitalne potvrde s kojom će moći na put, u kino ili kazalište, na sportska događanja, u restoran, i sve drugo što se bude moglo - ispričala nam je jedna Zagrepčanka.

Mogućnost da i "neidentificiranom Covidu" bude dozvoljen ulazak na mjesta s QR kodom tek se razmatra, odgovaraju nam iz Ministarstva zdravstva. Takvih je pacijenata samo sredinom studenog bilo preko 1700, no kako je prošlo više od šest mjeseci, oni ionako propusnicu više ne bi mogli dobiti. Ali bi mogli nedavni slučajevi.

- Sukladno uredbi o EU digitalnim Covid potvrdama, potvrda o preboljenju izdaje se na temelju prvog pozitivnog laboratorijskog nalaza, i to najranije 11. dan od datuma uzimanja uzorka. Takva potvrda vrijedi najduže 180 dana. Kao dodatno nacionalno pravo radi se na mogućnosti da se U07 dijagnoze 'vjerojatni slučaj' iz CEZIH-a također uzme u obzir, odgovara Ministarstvo zdravstva.

Liječnici bi sad sve sumnjive trebali poslati na testiranje, mjesta ima

Prema uputama HZJZ-a od 26. ožujka ove godine, dodaju, osobe s postavljenom kliničkom sumnjom na COVID- 19 šalju se na testiranje, ako za to postoje dovoljni kapaciteti.

- Time bi slučajevi netestiranih osoba, kod kojih je liječnik obiteljske medicine postavio kliničku sumnju na Covid, trebali biti minimalni, odnosno mogući onda kad postoji objektivni razlog za netestiranje - nepokretne osobe, osobe kojima bi odlazak na testiranje bio rizik po zdravlje, i slično, kažu u Ministarstvu.