Dobio ogroman iznos na lutriji, a onda je država uzela svoje: Uzeli su mu dvije trećine iznosa!

Dobitnik koji je kupio svoj listić u Illinoisu osvojio je nevjerojatnih 1,28 milijardi dolara jackpot Mega Millions - treći najveći u povijesti SAD-a.

No kako se dobitnik odlučio za paušalni iznos, dobit će tek 433,7 milijuna dolara, javlja Forbes.

Dobitnik je imao opciju primanja 1,28 milijardi dolara tijekom 29 godina ili paušalni iznos od 747,2 milijuna dolara novčane nagrade, što na kraju iznosi 457,5 milijuna dolara nakon poreza.

Porezna uprava oporezovat će dobitnika te uzeti 37 posto od iznosa. To znači da novčani iznos od d 747.200.000 USD nakon poreza po odbitku od 24% porezne uprave pada na 567.872.000 USD. No, ako se nalazi u prvom poreznom stupu plaća 37 posto.

Razlika između stope poreza po odbitku od 24% i stope poreza od 37% na ove brojke je još nevjerojatnih 97.136.000 dolara poreza.

Ako dodate porez po odbitku od 24% plus dodatni porez od 13% koji će pobjednik platiti, dobit ćete porez od 276.464.000 USD. A novac koji je preostao pobjedniku je 470,736,000 dolara. Zatim, ovisno o tome oporezuje li pobjednikova država dobitke na lutriji, možda će morati dodati i državne poreze.

Ulaznica je kupljena u Illinoisu, a Illinois ima državni porez na dohodak od 4,95%, tako da to oduzima dodatnih oko 37 milijuna dolara poreza. U grubim brojevima, pod pretpostavkom da je pobjednik stanovnik Illinoisa, to bi trebalo značiti da pobjednik kući odnosi oko 433,7 milijuna dolara. To je ogromno, ali daleko je od toga da budeš milijarder.

