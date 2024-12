Dobio šest godina zatvora jer je znanca izbo nožem. Odbio je ići liječniku i umro nakon 20 dana

Drago Svalina (65) nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na šest godina zatvora jer je Draženu G. (38) zadao sedam ubodnih rana u prsa od kojih je preminuo dvadeset dana kasnije jer nije potražio medicinsku pomoć.

Sud mu je odredio i sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora od dvije godine te ga oslobodio plaćanja sudskih troškova i troškova obrane. Kako je osuđen na više od pet godina zatvora određen mu je istražni zatvor do pravomoćnosti presude.

- Obrana je osporavala da je optuženi navedeno učinio u nakani da liši života. Medicinski vještak je u potpunosti otklonio mogućnost da su ozljede prsnog koša i trbuha koje je žrtva zadobila nastale onako kako je optuženi opisao. Navod da se žrtva sama nabijala na nož obzirom na brojnost i lokalitet ozljeda nije životan ni realan, a žrtva je imala i obrambene ozljede. Žrtva nije kriva što se nije liječila jer da nije bila prethodno izbodena do smrti ne bi došlo - objasnila je sutkinja.

Prilikom određivanja kazne Svalini je kao olakotne okolnosti uzela neosuđivanost, stariju životnu dob, bitno smanjenu ubrojivost dok je otegotan bio način počinjenja djela te upornost jer je žrtvi zadao sedam uboda nožem.

Svalina krivnju za ubojstvo odbacuje.

- Nisam kriv. Bila je to nužna obrana. On je mene napao i morao sam se braniti. Dan ranije me napao s leđa i udario me flašom po glavi. Drugi dan došao je ispričati se s bocom pića. Napao me u kuhinji pored stola dok sam sjedio na stolici, nasrtao je pa sam uzeo nož kako bi se branim. Nož sam držao s obje ruke ispružene ispred sebe. Govorio mi je pogrdne riječi. Nisam se mogao ni ustati od njegovih nasrtaja. U jednom trenu sam mu vidio krvavu majicu - branio se Svalina. Tvrdio je da se žrtva sama ozlijedila ubadajući se na nož.

- Nisam osjetio da bi taj nož prodro u tijelo žrtve, a mislim da ja to nisam niti mogao osjetiti jer je on bio jak i nasrtao na mene - kazao je dodavši da ga je Dražen tijekom jednog od tih nasrtaja udario bocom po ramenu. Kobni sukob, prema njegovoj je procjeni, trajao oko pet minuta, a zločin je počinio nožem za rezanje šunke duljine oštrice 25 cm.

- Osim policije koja je došla do mene te mi rekla da je Dražen umro od upale potrbušnice, nisam znao da je bio ozlijeđen. Toga dana otišao je kući psujući uz riječi da ću vidjeti svoga boga - kazao je Svalina.

Tijelo preminulog muškarca pronađeno je 16. veljače 2024. u derutnoj kućici kraj Zapadnog kolodvora u Zagrebu. Kuća je bila puna smeća, a televizor je još bio upaljen kada ga je pronašla poznanica koja je prvo pomislila da spava.

Policiji nije trebalo dugo kako bi utvrdila da je Dražen G. ozljede zadobio negdje drugdje, a vrlo brzo stigli su i do stana u Jagićevoj ulici u kojemu je Svalina neprijavljeno boravio.

Prije fizičkog sukoba su se posvađali. Dražen G. je tako ozlijeđen nožem napustio poznanikov stan, no nije se javio doktoru ili otišao u bolnicu. S vremenom su se nesanirane rane upalile te je preminuo.

Žena koja je pokojnog pronašla mrtvog otkrila je da je jednu noć krajem siječnja Dražen došao kući krvav. Odbio je da se zove Hitna te joj rekao da ga je "ubo Dragec iz čista mira dok je sjedio kod njega u fotelji".