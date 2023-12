Dobitnica nagrade Fric: 'Drago mi je što su u mom romanu prepoznali svu dubinu traume'

Ivana Šojat ovogodišnja je dobitnica nagrade Fric za fikcijsku prozu s romanom "Sama". U romanu, kroz priču o Mirni, ženi u 38. godini života, prevoditeljici koju okolina, a posebice roditelji, ne razumiju i ne odobravaju njezinu rastavu, progovara o transgeneracijskoj traumi i otvara žensku perspektivu.

- Dok smo živi smo mladi i možemo riješiti takve traume. To je bolan proces gdje moramo rastvoriti rane, čistiti ih i pustiti ih da zacijele. To je rušenje sustava, a jako je teško rušiti i graditi nešto novo i čisto i za to treba hrabrosti, ali vjerujem da ima nade - rekla je Šojat.

Nagradu Fric utemeljila su 24sata i tjednik Express, a dodijeljena je sedmi put pod pokroviteljstvom Barcaffea u petak u Državnom arhivu u Zagrebu. Konkurirale su knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj u razdoblju 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Finaliste je odabrao žiri predvođen predsjednicom, teatrologinjom Natašom Govedić, a u kojem su još bili molekularna biologinja Dragomira Majhen, dramaturginja Dubravka Vrgoč, kritičar i teoretičar književnosti Tomislav Brlek, teolog Dalibor Milas, odvjetnik Čedo Prodanović i povjesničar Hrvoje Klasić.

U finale se plasiralo šest naslova: "Peleov priručnik" Dragana Juraka, "Mirovanje" Dunje Matić, "Gracija od čempresa" Želimira Periša, "Brod za Issu" Roberta Perišića, "Ljeta s Marijom" Olje Savičević Ivančević i pobjednički roman "Sama" Ivane Šojat.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Mirna se razvodi nakon što muža uhvati u preljubu. Prethodno odlučuje i da neće biti majka. Te dvije njezine sudbonosne odluke navlače na nju gnjev roditelja, koji su stava kako žena bez djece nije ostvarena žena. Roman je sraz tradicionalnog (zapravo mizoginog) i pravičnog, uvid u duboko nepravedan odnos prema ženi kao ljudskom biću, priča o raspuštenici, 'nedovoljno dobroj i nedostojnoj poštovanja - ispričala je ranije Šojat o romanu.

Nagrada nosi ime po književniku Miroslavu Krleži, a upravo je s njegovim protagonistkinjama žiri povukao paralelu s junakinjom romana "Sama".

- Zahvaljujem žiriju što su u mom romanu, koji naizgled izgleda pitko, prepoznali svu dubinu traume. Ovo je roman koji je inicijalno trebao biti za djecu i mlade i trebao je biti priča o djevojčici koja pati od anoreksije, ali onda sam rekla urednici da me pusti da pišem iz srca i tako je nastao ovaj roman. Drago mi je da je žiri prepoznao da sam se cijela dala u njega - otkrila je Šojat te dodala kako joj je ovo jedan od najautobiografskiji romana koje je do sada napisala.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ivana Šojat, pjesnikinja je, esejistica, prozaistica i romansijerka, a iza sebe ima 19 ukoričenih naslova: pet zbirki poezije ("Hiperbole", "Uznesenja", "Utvare", "Sofija plaštevima mete samoću" i "Ljudi ne znaju šutjeti"), zbirku eseja "I past će sve maske", četiri zbirke novela ("Kao pas", "Mjesečari", "Ruke Azazelove" i "Emet"), šest romana ("Šamšiel", "Unterstadt", "Ničiji sinovi", "Jom Kipur", "Ezan" i "Štajga ili put u maglu") te roman za mlade "Zmajevi koji ne lete", kao i slikovnice "Heliot, zmaj gnjezdaš" i "Selina i mrakovi", koja uskoro izlazi u prijevodu na kineski jezik.

Istaknula je da joj je posebno drago što je prva žena koja je dobila ovu nagradu.

Do sada su dobitnici nagrade Fric bili: za sezonu 2016/17. Damir Karakaš za roman "Sjećanje šume", 2017/18. Jurica Pavičić za roman "Crvena voda", 2018/19. Darko Cvijetić za roman "Schindlerov lift", 2019/20. Marko Gregur za roman "Vošicki", 2020/21. Damir Uzunović za roman "Ja sam" i 2021/22. Miljenko Jergović za zbirku priča "Trojica za Kartal".