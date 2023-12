Ivana Šojat sa romanom 'Sama' dobitnica je nagrade Fric

Danas je, s početkom u 18 sati, veliko finale nagrade Fric u Hrvatskom državnom arhivu. Za nagradu, koja se dodjeljuje sedmi put u nizu, konkuriraju sve knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj u razdoblju 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine. Jedan autor/ica osvojit će nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10 tisuća eura.

Finaliste je odabrao žiri predvođen predsjednicom, teatrologinjom Natašom Govedić, a u kojem su još bili molekularna biologinja Dragomira Majhen, dramaturginja Dubravka Vrgoč, kritičar i teoretičar književnosti Tomislav Brlek, teolog Dalibor Milas, odvjetnik Čedo Prodanović i povjesničar Hrvoje Klasić. U finale se plasiralo ovih šest naslova: "Peleov priručnik" Dragana Juraka, "Mirovanje" Dunje Matić, "Gracija od čempresa" Želimira Periša, "Brod za Issu" Roberta Perišića, "Ljeta s Marijom" Olje Savičević Ivančević i roman "Sama" Ivane Šojat.

Nagradu su utemeljila 24sata i tjednik Express, a dodijelit će se sedmi put pod pokroviteljstvom Barcaffea.

Do sada su dobitnici nagrade Fric bili, redom: za sezonu 2016/17 Damir Karakaš za roman „Sjećanje šume“, 2017/18 Jurica Pavičić za roman „Crvena voda“, 2018/19 Darko Cvijetić za roman „Schindlerov lift“, 2019/20 Marko Gregur za roman „Vošicki“, 2020/21 Damir Uzunović za roman „Ja sam“ i 2021/22 Miljenko Jergović za zbirku priča “Trojica za Kartal“.

- Promijenio mi se odnos prema poeziji, pisao sam je davno i prestao. Rekao bih da je poezija odustala od mene i to je trajalo neko vrijeme. Sad sam dobio slobodne ruke da je kombiniram s drugim elementima - rekao je Dragan Jurak predstavljajući svoj "Peleov priručnik".

- Književnost pomaze da pobijedimo bolest jer nudi ljubav i toplinu. Književnost može biti jedna od štaka - kaže Dunja Matić o svom romanu "Mirovanje".

- Roman je pisan kao neko putovanje moje osobno i istraživanje stvari i to nije stvar plana nego te priče i te teme i što se misli iz te priče i što se iz nje može ispričati, ali ne bih previse tumačio - govorio je Robert Perišić o svom romanu "Brod za Issu".

Roman "Sama" Ivane Šojat progovara o transgeneracijskim traumama, a autorica kaže kako je to posao za mlade.

- Dok smo živi smo mladi i možemo riješiti to, ali to je bolan proces gdje moramo rastvoriti rane i čistiti ih i pustiti ih da zacijele. To je rušenje sustava, a jako je teško rušiti i graditi nešto novo i čisto i za to treba hrabrosti ali vjerujem da ima nade - kaže Šojat.

Autorica Ivana Šojat proglašena je pobjednicom ovogodišnjeg Frica. Pobjednicu su proglasili predsjednica žirija Nataša Govedić i urednik Expressa Igor Alborghetti.

- Toliko sam sretna da sam ostala bez teksta sto je jako teško. Ponosna sam što sam prva žena koja je dobila ovu nagradu. Velika mi je čast i zahvaljujem žiriju što su u mom romanu, koji naizgled izgleda pitko, prepoznali svu dubinu traume. Ovo je roman koji je inicijalno trebao biti za djecu i mlade i trebao je biti roman o djevojčici koja pati od anoreksije i onda sam rekla urednici da me pusti da pišem iz srca i tako je nastao ovaj roman. Drago mi je da je žiri prepoznao da sam se cijela dala u taj roman - rekla je Šojat.