Dobre vijesti za građane: Šećer, ulje i mlijeko mogli bi pojeftiniti

Vlada brusi nove mjere. Ideja je da najviše ograničene cijene ostanu za 70 proizvoda, kao što je to sad slučaj, a ideja je da se za njih osigura najmanje jedan proizvod sa zamrznutom cijenom, odnosno jedna marka proizvoda. Ovaj prijedlog je trenutačno na razmatranju i međuresornom usuglašavanju, a prihvati li se, ima prostora eventualno za neko dodatno sniženje cijena desetak proizvoda poput mlijeka, šećera, suncokretova ulja i dječjih pelena, doznajemo u Ministarstvu gospodarstva. Za navedenu osnovnu kategoriju proizvoda cijene bi mogle biti niže za deset posto.

- Riječ je o mjeri kojom se želi što manje utjecati na tržišnu utakmicu, a s druge strane da se zaštiti potrošače od inflatornih pritisaka, naravno vodeći računa o najranjivijima - navode iz resornog ministarstva.

Što čeka potrošače trebalo bi se znati za najmanje tjedan dana do najviše tri tjedna. Josip Kelemen iz potrošačke platforme Halo inspektore kaže kako je zabrinjavajuće što od početka primjene Vladine odluke o ograničavanju cijena dio trgovaca uredno izigrava propise. Očekuje da će se pojedini trgovci i dalje nastaviti tako ponašati. Državni inspektorat kao nadzorno tijelo često je u akciji, a rezultati koje su oni imali pokazuju da je trgovcima jednostavnije platiti kaznu, nego staviti proizvod s ograničenom cijenom u prodaju.

- To samo dovoljno govori da trgovci očito imaju dovoljno prostora za plaćanje kazni i dovoljno profita kako bi izbjegli te Vladine mjere ograničavanja cijena - rekao je Kelemen.

Naveo je kako slične mjere pokušava uvesti Austrija kroz tzv. domovinsku košaricu u kojoj žele osnovne prehrambene artikle za obitelj po prihvatljivim cijenama, a preferirat će se domaći austrijski proizvodi.

- To je samo znak da je hrvatska ideja naišla na plodno tlo i u EU, jer slične ideje imaju i neke druge zemlje kako bi ograničile cijene pojedinih prehrambenih proizvoda, ali kod njih se trgovci sigurno neće usuditi izbjegavati propise jer su kazne drakonske. Naše kazne su još premale i pojedinim trgovcima se isplati izbjegavati propise. Povećavanje kazne, posebno za one koji ponavljaju djelo, trebalo bi biti puno veće. Očito dok ne dođemo do kazne kojom bi se trgovcima koji ne poštuju propise prijetilo zatvaranjem ili limitiranjem rada, do tada u Hrvatskoj neće biti reda - stava je Kelemen. 