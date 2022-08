Dobro, dokle?! U Splitu izronio perisku pa ju je vratio u more, u Segetu ju netko bacio u smeće!

Upravo sam vidio turista kako na plaži Firule u Splitu vadi perisku iz mora. Nakon upozorenja, pretpostavljam, od strane kupača, vratio ju je u more.

Javio nam je to čitatelj uz nove prizore starog problema - nezakonitog hvatanja periski za čije vađenje u Hrvatskoj možete platiti kaznu i do 200.000 kuna. Čitatelj je čovjeka 'u akciji' snimio u ponedjeljak oko 10.20, no prema dostupnim fotografijama, čini se da se počinitelj predomislio i zaista vratio perisku u more.

Iz PU splitsko-dalmatinske rekli su nam kako su već zaprimili jedan upit s fotografijama o navedenom, te da u ovom trenutku taj navod tretiraju kao dojavu, dok drugih dojava građana o opisanom nisu zaprimili.

Perisku snimili i kod Trogira u kanti za smeće

Ništa ljepšem prizoru nije svjedočila ni naša čitateljica dan ranije, kad je u nedjelju u Segetu Donjem kod Trogira, snimila perisku u ni više ni manje nego - kanti za smeće!

- To je baš žalosno. Očito ljudi nemaju pojma što su izvadili. Došli smo jučer na plažu oko 16 sati kad smo je uočili u kanti, a po povratku oko 19 sati i dalje je bila tamo. Jutros kad smo prolazili više je nije bilo, vjerojatno su je komunalci spazili - rekla nam je čitateljica koja je s obitelji došla na ljetovanje.

'Ljudi se ponašaju kao da je periska obična daska'

- Po meni bi trebalo educirati što više ljudi o ovakvim stvarima, možda staviti po plažama nekakve oznake. Samo se hvalimo morem, trebamo poraditi i na educiranju. Nisu samo periske u pitanju, ljudi svašta iz mora izvade i bace to na plažu kao da je to obična daska, a zapravo nisu ni svjesni što drže u ruci. Ja kad ne znam o čemu se radi, to ne diram - dodaje čitateljica.

- Ima već tri-četiri dana što je more izbacilo praznu gajbu od piva, stajala je tu cijelo to vrijeme, nitko živ je ne bi pokupio, ali perisku su znali staviti u kantu za smeće. To je općenito kultura ljudi, svih nas, ne samo Hrvata. Gledamo toliko reportaža, pa vjerujem da i turisti znaju gledati naše programe na kojima vide što se ne smije bacati - zaključuje čitateljica i još jednom poručuje da bi trebalo poraditi na edukaciji.

U slučaju da vam je promaklo, napravili smo i popis najčešćih morskih vrsta koje građani greškom vade iz mora, a mogu ih koštati paprenih kazni. Pravna osoba može platiti i do 200.000 kuna kazne, fizička 30.000, a u odnosu na Kazneni zakon možete završiti i u zatvoru na tri godine.

