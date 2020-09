Dobrodošao u Klub: Gostili se i zabavljali kod Kovačevića, ali ništa nisu vidjeli, čuli ni znali...

Oni koji su dosad javno rekli da su se družili kod Kovačevića opisuju ta druženja kao neobavezna i opuštajuća ćakulanja, eventualno kažu da su zakartali belu ili zapjevali

O famoznom Klubu, mjestu u Slovenskoj 9 u Zagrebu u kojoj je uhićeni dojučerašnji šef Janafa Dragan Kovačević okupljao prijatelje i poznanike iz političkih i gospodarskih krugova svaki dan curi sve više detalja. Popis ljudi koji su pohodili klub u raznoraznim prigodama sve je duži. Oni koji su dosad javno rekli da su se družili kod Kovačevića opisuju ta druženja kao neobavezna i opuštajuća ćakulanja, eventualno kažu da su zakartali belu ili zapjevali.

Prostor opisuju kao neuglednih nekoliko kvadrata sa šankom. O tome da je klub bez zapreka radio tijekom lockdowna, za razliku od ostalih ugostiteljskih objekata diljem Hrvatske, te o detalju da se iza šanka nalazio brojač novca, što se vidi na fotografijama koje je objavio Index, nemaju pojma. Ni o kriminalnim radnjama kao ni o tome da su upravo u 'Klubu' Kovačević i ivanićgradski moćnik Krešo Petek izvršili primopredaju 1,9 milijuna kuna, ništa ne znaju. Evo kako Klub opisuju neki od njegovih gostiju.</p><p><strong>Stjepan Mesić, bivši predsjednik RH:</strong> Ja sam s direktorom Janafa prijatelj, on je bio član HNS-a, ja sam kao član HNS-a se kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske, s njim sam se više puta sastajao, bio u njegovom famoznom klubu koji ima 5-6 kvadrata i to svega par puta smo se našli. Ako je to netko snimio, može to sebi uzeti u arhivu, ali iz toga nema nikakve bojazni, komentirao je Stjepan Mesić za N1.</p><p><br/> <br/> <strong>Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović</strong>: Točna je informacija kako sam u jesen prošle godine bio u navedenom prostoru u Slovenskoj ulici u Zagrebu, gdje se nalazio veći broj ljudi u druženju. Tamo sam se zadržao kraće vrijeme. Nisam primijetio bilo kakve sumnjive radnje, niti sam bio u poslovnim odnosima s bilo kime od prisutnih osoba.</p><p><strong>Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu</strong>: Nemam tu što tajiti, radi se o klubu Slavonaca. Nikada nisam percipirao niti sam znao da je klub Dragana Kovačevića. Poznam Kovačevića. To je klub Slavonaca. On je imao prostore u jednoj zgradi pored Westina, vlasnik prostora mislim da je bio Boro Malešević, moj sugrađanin iz Virovitice, onda se klub preselio u Badalićevu, tamo nisam nikad bio i nakon toga u Slovensku.<br/> Stanujem 500 metara od tog mjesta i par put sam bio na kratko vrijeme. Neugledan prostor. Jedna od rijetkih istinitih stvari koje je danas rekao predsjednik Republike. To je mali šank. Zvao me moj prijatelj Stanko Šarić, glazbenik, ex Zlatni dukati, oni bi tamo svirali, mi smo prijatelji 30 godina. Došao bih, nešto bi se pojelo, popilo, poslušala bi se glazba sat, dva, tri i otišao bih svojim putem. Nema nikakve fame. Tamo je dolazio raznolik krug ljudi, ja sam u pet godina bio tri, četiri puta.</p><p><strong>Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture</strong>: Da, bio sam u tom klubu u lipnju i krajem kolovoza. Nisam bio u vrijeme lockdowna. To je definitivno. Kada je u tom klubu bio aktualni predsjednik Zoran Milanović te bivši Stjepan Mesić, i ja sam bio znatiželjan da vidim taj klub. No, taj klub nije bio ništa posebno, to je skromno i nije nešto bi toliko zaokupiralo javnost. Nije da se tamo događalo nešto nenormalno ili nemoralno. Gospodina Kovačevića nisam poznavao i tada sam ga prvi put vidio. Bilo je ugodno društvo. Mobitel nisam ostavio na ulazu, od mobitela se ne odvajam čak ni kad idem spavati.</p><p><strong>Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja</strong>: Gospodina Kovačevića znam od 2013. godine, prije svega po ekonomskim pitanjima u toj fazi, a onda nakon toga s obzirom na činjenicu da sam bio resorni ministar u njegovom resoru, družili smo se čitav niz puta, u nekoliko navrata sam bio i gost u njegovom klubu. Jesam li ostavljao mobitel? To nije informacija koju želim podijeliti s hrvatskom javnošću.</p><p><br/> <br/> <strong>Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</strong>: Dugo poznajem Kovačevića i nekoliko sam puta bio u prostoru u Slovenskoj, koji je zapravo funkcionira kao klub Slavonaca u Zagrebu. S obzirom da potječem iz Slavonije dolazio sam tamo. Apsolutno nije ništa čudno u tome, to su u pravilu bila ugodna druženja i ništa više od toga.</p><p><br/> <strong>Zoran Milanović, predsjednik RH: </strong>To je prostorija od 40-ak kvadrata. Ima šank, dosadno je mjesto, ali se tamo donosila hrana, dolazili su različiti ljudi, glumci svih nacionalnosti. Mislim da nisam bio u klubu za vrijeme lockdowna. Nisam ostavljao mobitel na ulazu.</p><p><br/> <strong>Jakša Marasović, bivši član Uprave Janafa i bivši saborski zastupnik HNS-a:</strong> Naravno, ja sam sigurno bio na šanku. Ako se to dogodilo na Martinje, kao što govore, onda sam sigurno popio jedan gemišt i otišao kući. Na Martinje policija hvata ove s više gemišta. Dakle: Ne sjećam jesam li bio tamo tog dana, ali ako jesam, bio sam vrlo kratko. Popio piće i otišao.</p><p> </p>