U Kovačevićevom 'klubu' iza šanka imali su i brojač novca

<p>Na fotografijama kluba<strong> Dragana Kovačevića</strong> koje je jučer objavio <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/u-kovacevicevom-klubu-iza-sanka-stoji-brojac-novca/2216754.aspx" target="_blank">Index</a> vidi se kako iza šanka stoji brojač novca. </p><p>Klub uhićenog bivšeg šefa Janafa, koji se nalazi u Slovenskoj 9 u Zagrebu već danima izaziva pažnju javnosti. Klub je danas komentirao i Stjepan Mesić. Danas je u Pazinu potvrdio kako je bio u 'klubu', premda se ne sjeća kada i je li to bilo usred korona krize, no, dodaje, bili su na distanci. <br/> <br/> "Ne sjećam se kada sam bio u 'klubu', možda je to bilo usred korone. No, ako si na distanci, sve je u redu, a mi smo bili na distanci'', izjavio je Mesić novinarima odgovarajući na pitanje - je li mu sporno što su tamo odlazili u vrijeme lockdowna. Mesić tvrdi da nisu morali ostavljati mobitele na ulazu u 'klub'. "'Normalno smo razgovarali, nisam vidio današnjeg predsjednika Zorana Milanovića tamo u vrijeme lockdowna. Bio sam na poziv svog prijatelja, direktora Janafa, ali ne sjećam se detalja'', rekao je Mesić, koji je u Pazinu bio na obilježavanju Dana Istarske županije.</p><p>I ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je također u Pazinu na obilježavanju Dana Istarske županije, ranije danas novinarima je rekao da je u dva navrata, otprilike u lipnju i kolovozu bio u 'klubu' Dragana Kovačevića. <br/> <br/> "Uostalom, kada su u tom 'klubu' bili i drugi visoko rangirani dužnosnici, od aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića do bivšeg predsjednika Mesića, onda sam i ja bio znatiželjan da vidim kakav je to klub", kazao je Butković i dodao kako se radi o vrlo skromnom klubu. "Mobitel nisam ostavio na ulazu, ne odvajam se od njega", dodao je. </p><p>Podsjetimo, dosad je poznato da su klub posjećivala tri ministra iz Plenkovićeve vlade (Oleg Butković, Tomislav Ćorić i Josip Aladrović), predsjednik Zoran Milanović, bivši predsjednik Stjepan Mesić, predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić i suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović, a prema pisanju Indexa, u klubu je bio i prvi čovjek Hrvatske vojske Robert Hranj.</p><p> </p><p> </p>