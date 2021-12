Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je u petak parlament RS da donese odluku o povlačenju suglasnosti na zakone kojima su na državnoj razini uspostavljeni obrana i sigurnost, pravosudna tijela i sustav neizravnog oporezivanja te da se tijekom šest mjeseci te ovlasti prenesu na entitet.

Na zahtjev Dodika te šest stranaka okupljenih oko njegova Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koji čine vladajuću većinu u Republici Srpskoj, u Banjoj Luci je sazvana posebna sjednica Narodne skupštine posvećena tom pitanju. Dodik je na njoj gotovo sat vremena elaborirao teze o tome da su brojni zakoni poput onih o obrani, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA), Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), prikupljanju i raspodjeli poreza i carina te o pravosuđu ,doneseni između 2003. i 2005., zapravo neustavni te štetni po interese RS pa ih stoga treba proglasiti nevažećim u tom entitetu.

Predložio je da se utvrdi rok od šest mjeseci u kojemu bi vlada RS imala zadaću pripremiti zakone kojima bi se nadomjestile ukinute državne institucije.

"Ako smo dali suglasnost, imamo je pravo i povući", kazao je Dodik uz ocjenu kako je BiH je u stalnoj krizi koja nikada nije prestala pa bi to trebalo riješiti povratkom na izvorni Daytonski sporazum. Poručio je kako će na tome uporno inzistirati.

Dodiku su posebice problem oružane snage BiH te tvrdi kako za njima nema ni potrebe jer bi se one, kako tvrdi, u slučaju kakvih sukoba raspale poput JNA. Kao alternativu ponudio je smanjenje sadašnjeg sastava oružanih snaga ili demilitarizaciju, a ako toga ne bi bilo predlaže ponovnu uspostavu vojske RS.

Zakon o obrani BiH, kao i sve druge koje osporava Dodik, donio je parlament BiH, no čelnik bosanskih Srba ne vidi nikakav problem u tome da ih RS jednostrano odbaci i donese svoja zakonska rješenja.

Po Dodikovim riječima, državni parlament ima samo administrativno-tehničke, a ne i zakonodavne ovlasti, te potpuno ovisi o tome što odlučuju i zaključuju parlamenti RS i Federacije BiH. Kako pak raniji dogovori o prijenosu ovlasti na državnu razinu nisu postali sastavnicama ustava oni, po Dodikovu tumačenju, mogu biti poništeni u svakom trenutku i to voljom entiteta.

Kazao je kako nije srpski izolacionist nego želi bolji aranžman jer će se, ne riješe li se sadašnji problemi nekim novim dogovorom dva entiteta, "BiH raspasti, a RS krenuti ka izlazu", po sličnonom scenariju po kojemu je Velika Britanija izašla iz Europske unije.

Dodikova je nova teza kako je BiH zapravo "geografski prostor s međunarodno određenim granicama" pa je jedino rješenje da sva stvarna vlast bude u entitetima. On tvrdi kako je upravo to bit Daytonskog sporazuma.

Ponovo je osporio legitimitet visokom predstavniku za BiH Christianu Schmidtu, kao i Vijeću za provedbu mira (PIC), uz konstataciju kako oni nemaju nikakve ovlasti. Za posebnog britanskog izaslanika za zapadni Balkan Sir Stuarta Peacha kazao je da je "bitanga".

Dodik je uvjeren kako RS ima dovoljno prijatelja i u regiji, ali i globalno, pa će moći provesti sve predložene odluke i to bez nasilja. Ostavio je samo teorijsku šansu BiH za opstanak, ali je dodao kako osobno u to ne vjeruje, no da je siguran kako "treba osigurati što veću integraciju srpskog naroda".

"BiH se može mirno razići ukoliko Bošnjaci ne pokrenu neke vojne akcije", zaključio je Dodik, koji tvrdi kako za njega rat nije opcija.

Očekuje se da će rasprava u parlamentu RS potrajati tijekom poslijepodneva i da će se potom glasati o Dodikovim prijedlozima.