Dodik: Bošnjaci su uzurpirali pozicije Hrvatima i Srbima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik povukao je u utorak zahtjev za održavanjem sjednice državnog vrha na kojoj bi posve izvjesno pao njegov prijedlog za mandatara vijeća ministara, nakon čega je optužio bošnjačke političare i stranke za uzurpiranje pozicija Hrvatima s nametanjem Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva dok Srbima osporavaju pravo da vode državno vijeće ministara.

"Danas se u BiH događa da Bošnjaci uzurpiraju prava Hrvata i Srba. Hrvata tako što su im izabrali Komšića, a Srbima tako što ne dopuštaju da nakon 10 mjeseci dobiju predsjedatelja vijeća ministara", rekao je Dodik nakon otkazivanja izvanredne sjednice Predsjedništva BiH na kojoj se trebao početi realizirati dogovor o uspostavi vlasti koji su postigli čelnici nacionalnih stranaka.

Dodik je rekao kako sve vodeće funkcije u državi sada drže pod nadzorom Bošnjaci.

"Uzeli su godinu mandata predsjedavajućem vijeća ministara BiH i imaju namjeru to još činiti. Sve čelne funkcije u BiH drže muslimani - (Denis) Zvizdić je predsjedavajući Zastupničkog doma i vijeća ministara BiH, (Bakir) Izetbegović je predsjedavajući Doma naroda, Komšić je predsjedavajući Predsjedništva BiH i izabran je bošnjačkim glasovima i s Džaferovićem čini zajedničku frontu u predsjedništvu", rekao je.

Po njemu današnja sjednica je jasan signal kako BiH ne trebaju zajedničke institucije na državnoj razini.

"Ne radi vijeće ministara, Zastupnički dom jer nema izabrana povjerenstva, Dom naroda jer ne radi i Zastupnički, predsjedništvo zakaže sjednicu od 30 točaka od čega se 15 skine. Ovo je kriza, kriza u kojoj politički predstavnici bošnjačkog naroda oličenog u SDA žele potpunu majorizaciju Srba i Hrvata u BiH", istaknuo je.

Najavio je kako više neće inzistirati na izboru kandidata njegovog SNSD-a Zorana Tegeltija za predsjedavajućeg vijeća ministara do 5. rujna ove godine kada istječe 30-dnevnik rok iz dokumenta o uspostavi vlasti kojega je ranije potpisao s čelnicima vodećih nacionalnih stranaka HDZ-a BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem.

Najavio je da će vlasti Republike Srpske nakon toga poduzeti mjere ne pojašnjavajući o kojima je riječ.

No, s čime se na sjednici zaprijetio Dodik pojasnio je njegov kolega iz državnog vrha Šefik Džaferović.

''Dodik je kazao da ukoliko ne bude dogovora do 5. rujna, onda će biti sazvana Skupština Republike Srpske i da će se tu raspravljati o povlačenju suglasnosti za nadležnosti BiH za pitanje obrane Bosne i Hercegovine, visokog sudskog i tužiteljskog vijeća i uprave za neizravno oporezivanje", pojasnio je Džaferović i nazvao to prijetnjom.

"Kazao sam na to da nitko nikome ne treba prijetiti, da to neće biti dobar potez. Taj potez neće moći proizvesti formalne posljedice jer su to nadležnosti prenesene sporazumom entiteta i koje je prihvatio državni parlament. Bez odluka tri parlamenta ne može se promijeniti'', rekao je Džaferović.

Po njemu jedini način da se otkoči uspostava vlasti jeste da Dodik pristane na slanje ANP-a NATO-u.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je na novinarski upit odbacio mogućnost raspada Bosne i Hercegovine s eskalacijom krize vlasti, te poručio da su istu sudbinu doživjeli slični pokušaji 1992.

"Znate gdje su sad ti što su probali? Pogledajte gdje su. Problem ih nije naći - što od Den Haaga što pod zemljom. Dakle, to se neće dogoditi. Ne postoji niti se rodio taj koji može to uraditi", rekao je Komšić.