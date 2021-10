Nakon što je Severina digla veliku prašinu kada je u srijedu izjavila da je odustala od showa na novoj regionalnoj televiziji UNA i objasnila to riječima "da ne želi sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koja ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid", oglasio se vođa Republike Srpske Milorad Dodik.

Naime, UNA TV mnogi zovu "Dodikova televizija", jer je u suvlasništvu Igora Dodika, sina Milorada Dodika i Severina je mislila upravo na njega kada je rekla da ne želi imati veze s čovjekom koji negira genocid u Srebrenici.

Dodik je tako na Pink TV-u rekao da on nema ništa s nikakvom televizijom i da nikada ne bi dozvolio, da je netko njega pitao, da Severina dobije bilo kakav angažman.

- Ona ima tako negativan odnos prema našem patrijarhu da ja, apsolutno, ne bih prešao preko toga, ali ja nisam na to utjecao. To su napravili ljudi koji formiraju novu televiziju. To je ono, ako niste spomenuli Dodika, onda niste na naslovnoj strani, kao što to rade neki političari. Nemam namjeru reći nešto loše, ali da je mene netko pitao, ne bih je zvao. Čak i da imam takvu kompaniju i da je bio potpisan ugovor, ja bih ga raskinuo zbog njenog odnosa prema patrijarhu. Halo, gdje je to normalno, gdje je tu kultura, ljudski odnos? Pa mene sad, kad bi prislonili ovdje uz zid da me strijeljate i dali pet minuta da se sjetim neke njezine pjesme, ja se ne bih sjetio - rekao je Dodik.

Severinina izjava, inače, nije dobro 'legla' u Srbiji,gdje su je danas brutalno i odvratno izvrijeđali na naslovnicama tamošnjih novina.