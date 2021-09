Pjevačica Severina (49) jedna je od mnogih estradnjaka koji su se javno oprostili od Marine Tucaković. Objavila je video s večere na kojoj su prisustvovale zajedno, pa je uz objavu napisala i poduži tekst o neponovljivoj Marini.

- Nitko nije znao sakrit suze k'o Marina… Sve ih je izlila u tekstove, u tekstove koje nitko nije pisao kao ona; bila je pismena i muzikalna, njeni su se tekstovi organski lijepili za glazbu. Zato je bila najbolja. Barem 50% pjesama koje slušate je ona napisala… Obradila je sve teme ženskih i muških emocija - započela je Severina svoju objavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ispričala je svoje iskustvo s autoricom, te da su se nedavno čule, kad se Marini stanje već pogoršalo.

- Pisala je za mnoge izvođače. Imala sam sreću jer je pisala i za mene... 'Srce, imam za tebe tekst...' I pošalje mi 'Imaš pravo'... 'Tridesete'… Ali pamtit ću je po veselju, nagovorila me na 'Silikone', umirale smo od smijeha na tekst, na njen tekst, jer ako je itko bio duhovit, bila je ona. Bile smo “naše”, znala je opčarati ljude svojom nevjerojatnom lucidnošću i duhovitošću. U svojoj borbi za preživljavanje do nekidan me pitala kako sam...

- "Kako je mali?"

- "Dobro je, Maki… Ako te ne stave u čitanke, puštat ću mu tvoje pjesme… Dobro smo, Maki... Kako si ti?"

- "A evo, šta znam, čas dobro, čas loše, ali guram…"

Ide ona, gore, mirna, ide gore… gura… jedna i jedina Marina… Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava…

"U jednom danu se rodiš, umreš, zaljubiš, upoznaš osobu koja ti promeni život, u jednom danu se sve dogodi..." - Marina Tucaković. Pamtim je ovakvu - napisala je Severina.

Na videu se može vidjeti vesela ekipa koja se druži za večerom uz vino i pričaju zgode iz života.

- Bila je hodajuća vatra i pozitivna energija, počivaj u miru draga Marina - jedan je od komentara ispod videa.