<p>Takvu tvrdnju <strong>Milorad Dodik</strong> je iznio na sjednici parlamenta Republike Srpske od kojeg je zatražio da podrži njegov veto na memorandum o suradnji između BiH i američke Međunarodne zaklade za izborne sustave (IFES).</p><p>IFES je vlastima BiH ponudio dodatnu pomoć u pripremi i provedbi lokalnih izbora najavljenih za 15. studenog, a Predsjedništvo BiH je to prihvatilo no uz protivljenje Dodika koji tvrdi da je riječ o miješanju u unutarnje poslove i derogiranju ovlasti koje imaju njezina tijela vlasti kao i entiteti. </p><p>Kako bi predloženi memorandum o suradnji bio konačno odbačen, Dodiku je potrebna potpora Narodne skupštine RS, a da bi je dobio on je optužio IFES da zapravo kani ugroziti regularnost izbornog procesa koji bi tako bio proveden po "američkim interesima".</p><p>"Oni će nama putem cyber procesa 'pakirati' i radit će isto što je ranije radila CIA", kazao je Dodik na sjednici parlamenta u Banjoj Luci.</p><p>Stručna potpora koju nudi IFES značila bi cjelokupni nadzor nad biračkim procesom uz favoriziranje političara iza kojih stoji SAD.</p><p>Njegova je teza da je glavni cilj IFES-a prilagodba izbornog sustava kako bi se na općim izborima 2022. godine zbog govora mržnje diskvalificirali kandidati koji ne odgovaraju Washingtonu, a doveli oni koji će, kako tvrdi Dodik, promicati 'bosansku politiku' te provoditi unitarizaciju BiH.</p><h2>Dodik Šaroviću: ' E jesi pošten j... te'</h2><p>Lider oporbe i predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) <strong>Mirko Šarović</strong> kazao je da oporba ne želi dati potporu Dodikovim igrokazima jer IFES u BiH djeluje već 20 godina, a riječ je isključivo o tehničkoj potpori tijelima vlasti BiH s ciljem sprječavanja izbornih krađa.</p><p>"Vi ste najodgovorniji za krađe i zloporabe u izbornim procesima", poručio je Šarović Dodiku. Optužio je Dodika da blokira poboljšanja u izbornom sustavu jer mu odgovara da on bude korumpiran kakav je sada i u kojemu i prije i poslije izbora može neometano kupovati ljude i tako čuvati svoju vlast.</p><p>Iznervirani Dodik Šaroviću je sa skupštinske govornice odgovorio psovkom.</p><p>"E jesi pošten j... te", kazao je Dodik nakon čega je u dvorani za sjednice nastao kaos jer su oporbeni zastupnici bučno negodovali zbog Dodikova prostačkog ponašanja.</p>