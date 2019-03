Dodik podupro Vučića, najavio skoru uspostavu vlasti u BiH

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u ponedjeljak je iskazao potporu vlastima u Srbiji i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću u suočavanju s trenutačnom političkom krizom u toj zemlji, uz konstataciju kako sukobi vlasti i oporbe, koji su eskalirali prošlog tjedna, štete poziciji Beograda u očekivanju pregovora s Kosovom.

"Treba poštovati zakonite institucije Srbije i njenog zakonito izabranog predsjednika, a ostalo rješavati na izborima", kazao je Dodik u Banjoj Luci odgovarajući na novinarsko pitanje.

Dodik je poznat po iznimno srdačnim odnosima s Vučićem, s kojim se redovito sastaje, no otkako su potkraj prošlog tjedna eskalirali prosvjedi oporbe protiv aktualne vlasti u Srbiji, on se do ponedjeljka uopće nije oglasio, a kada je to učinio bio je vidno suzdržan.

Izjavio je kako prosvjedi nisu dobri za Srbiju i njen status.

"Pogrešno je izabrano vrijeme da se šalje takva poruka iz Srbije, jer joj treba snaga za pregovore s Kosovom", kazao je Dodik dodajući kako sve potiče na zaključak da je netko eskalaciju prosvjeda "podmetnuo Srbiji" ne bi li se umanjila njena pregovaračka snaga.

Uskoro konačna uspostava vlasti u BiH

Komentirajući stanje u BiH Dodik je najavio kako bi se uskoro mogao očekivati dovršetak procesa uspostave vlasti u toj zemlji odnosno formiranje Vijeća ministara, na što se čeka još od izbora provedenih u listopadu 2018. godine.

Kazao je kako je načelno usuglašena izjava o načelima zajedničkog djelovanja, koja bi trebala poslužiti kao osnova za koaliranje njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Stranke demokratske akcije (SDA) i HDZ BiH pa je time uklonjena i posljednja zapreka da tri stranke konačno uspostave novu izvršnu vlast na državnoj razini.

"Očekujemo da bi u iduća dva-tri dana na Predsjedništvu BiH mogli imenovati mandatara za sastav Vijeća ministara", kazao je Dodik dodavši kako u izjavi nije definirana raspodjela ministarstava pa će se o tome naknadno razgovarati.

Dodik poziva na odgovornost zbog spore istrage Davidove smrti

Dodik je na traženje novinara komentirao i slučaj Davida Dragičevića, mladića koji je je prije točno godinu dana 18. ožujka 2018. nestao u Banjoj Luci, a zatim tamo pronađen mrtav, dok istraga o cijelom slučaju bez rezultata traje i danas.

Davidovi roditelji Davor i Suzana prošlog su tjedna posmrtne ostatke svog sina ekshumirali s groblja u Banjoj Luci i ponovo ih pokopali u Austriji, uz poruku kako ne žele da njihov sin počiva u "zločinačkoj državi koja ga je ubila", držeći najviše dužnosnike iz RS-a uključujući i Dodika odgovornim za smrt sina i prikrivanje istine o tome.

Dodik je kazao kako žali zbog ekshumacije, ali da to treba prestati politizirati jer "neprijatelji RS jedva čekaju" iskoristiti taj događaj.

"Rekli smo sve što smo imali o tome i pružili potporu vlastima i policiji da to istraže. Žao mi je zbg toga, još jednom izražavam sućut obitelji, no jasno je da se u to uvukla značajna politička dimenzija", kazao je Dodik ustvrdivši kako je oporba pokušala instrumentalizirati prosvjede koji su potaknuti sporošću istrage.

Kazao je kako treba ispitati odgovornost svih onih koji nisu obavili svoj dio posla vezanog za istragu, a svu odgovornost prebacio je na Okružno tužiteljstvo.

Odgovarajući na pitanje zbog čega je od kraja prosinca prošle godine u Banjoj Luci na snazi stalna zabrana okupljanja pripadnika skupine "Pravda za Davida" na središnjem gradskom trgu, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković je kazao kako je to sve po zakonu te kako okupljanja ne može biti "ako će se nanositi šteta drugim građanima".

Upravo to se, kako tvrdi, dogodilo kada je posljednji takav skup održan potkraj prošle godine pa policija ne može dopustiti da se to ponovi.

Banjolučka policijska uprava zabranila je okupljanje pripadnika skupine "Pravda za Davida", koji je trebao bit održan u ponedjeljak kako bi se podsjetilo na godišnjicu smrti Davida Dragičevića, a policajci još od 30. prosinca prošle godine ne dopuštaju da se na Trgu krajine zadrži bilo tko ako je u skupini u kojoj ima više od tri osobe.

Entitetski premijer u ponedjeljak je ustvrdio kako je vlast u RS-u zainteresirana da se slučaj Dragičević što prije riješi jer se on sada "koristi protiv RS".