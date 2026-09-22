Dodik pred izbore: Srbima nema života u Bosni i Hercegovini

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik najavio je u utorak kako će, pobijede li njegovi kandidati na predstojećim općim izborima u BiH, raditi na tome da "ojača samostalnost" entiteta kojim sada de facto upravlja, uz tvrdnju kako Srbima "nema života" u BiH.

Dodiku je, zbog pravomoćne sudske presude kojom je 2025. proglašen krivim za neprovođenje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, zabranjeno obnašanje bilo kakve dužnosti u tijelima vlasti u razdoblju od šest godina pa se zbog toga ni ne može natjecati na izborima zakazanim za 4. listopada, no kao predsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) aktivno sudjeluje u kampanji u kojoj promovira kandidate te stranke za različite pozicije u vlasti.

Na predizbornom skupu održanom u Istočnom Sarajevu potvrdio je kako nastavlja zagovarati odcjepljenje RS od BiH i vjeruje da će naredna faza u tom procesu biti "podizanje samostalnosti i autonomije" ovog entiteta, prenijeli su lokalni mediji pod Dodikovom kontrolom.

"Molim se Bogu da će neka generacija koja dolazi biti svjesna tog trenutka i da će učiniti ono što se mora. Nama života u BiH nema", kazao je Dodik pred okupljenim pristalicama.

Inzistirao je kako je stoga važno da se ne dopusti dalje povezivanje Sarajeva i Istočnog Sarajeva, naselja koje je nastalo nakon rata na ruralnom području u okolici glavnog grada BiH nakon što je 1996. godine tadašnje vodstvo bosanskih Srba organiziralo odlazak desetaka tisuća stanovnika srpske nacionalnosti iz okolice Sarajeva.

Nakon toga je potaknuta izgradnja Istočnog Sarajeva kao paralelnog grada, no njega i danas uglavnom čine tek stambene zgrade dok većina stanovnika radi i zarađuje u Sarajevu.

Dodiku i njegovim suradnicima smeta i to što stanove u Istočnom Sarajevu zbog nižih cijena kupuju i Bošnjaci.

Dodikov bliski suradnik Staša Košarac, koji je i ministar vanjske trgovine BiH, otvoreno je zagovarao zabranu prodaje stanova Bošnjacima uz obrazloženje kako se mora očuvati postojeća demografska struktura Istočnog Sarajeva gdje većinu čine Srbi.

Dodik je na to u utorak ustvrdio kako je zamisao o zajedničkom životu "povijesna podvala Bošnjaka Srbima".