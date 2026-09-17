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ODRŽAN SASTANAK

Dodik s Netanyahuom najavio jačanje suradnje, upozorio na islamski radikalizam u BiH

Piše HINA,
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Dodik s Netanyahuom najavio jačanje suradnje, upozorio na islamski radikalizam u BiH
Mrkonjić Grad: Vučić, Porfirije i Dodik na obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Dodik i Netanyahu istaknuli su važnost suradnje u području sigurnosti, dok je srpski čelnik upozorio na prijetnje islamskog radikalizma u Bosni i Hercegovini

Neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik i izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon sastanka u Jeruzalemu u četvrtak najavili su jačanje suradnje u više područja, uključujući sigurnost, pri čemu je Dodik upozorio na, kako je rekao, islamski radikalizam u BiH i povratnike iz Islamske države. U izjavi za Radio-televiziju Republike Srpske Dodik je rekao da su Republika Srpska i Izrael partneri, istaknuvši sigurnost i obranu kao jedno od područja u kojima žele dodatno surađivati.

„U Bosni i Hercegovini ima spavača terorista, mudžahedina. Imate preko 180 ratnika Islamske države koji su se vratili tamo. Tako da je to u tom pogledu i ova suradnja ovdje“, rekao je Dodik u Jeruzalemu.

Dodao je kako ne vjeruje da su se povratnici iz tzv. Islamske države odrekli svoje ideologije te najavio kako Republika Srpska neće biti „iznenađena na tom planu“.

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Prema procjenama sigurnosnih službi, iz BiH je u Siriju i Irak otišlo između 250 i 350 osoba koje su se priključile tzv. Islamskoj državi. Više od 80 ih se u međuvremenu vratilo ili je deportirano u BiH.

Danas se procjenjuje da je oko 160 državljana BiH još u Siriji i Iraku, dok su se povratnici koji su sudjelovali u terorističkim aktivnostima suočili s kaznenim postupcima i zatvorskim kaznama. Dio stranih muslimanskih boraca koji su tijekom rata došli kao dragovoljci boriti se na strani Armije BiH ostao je živjeti u Bosni i Hercegovini.

Vodećeg srpskog dužnosnika smeta i suradnja bošnjačkih dužnosnika s muslimanskim zemljama, pri čemu je naveo Tursku i druge muslimanske zemlje.

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„Mi ne vjerujemo u zajedničku priču o Bosni i Hercegovini i njezinoj sigurnosti. Nama su nejasni aranžmani koje prave muslimani s islamskim zemljama, kao što je i s Turskom, oko neke vojne suradnje i mnogo čega drugog, izazivaju sumnje“, kazao je Dodik.

Dodik je tijekom boravka u Izraelu izrazio i potporu toj zemlji zbog, kako je rekao, pritisaka iz Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije.

Dodik je kao jednu od pouka izraelskog iskustva izdvojio odlučnost u zaštiti države i stanovništva.

„Ono što sam naučio ovdje jest da nema te stvari koje ne treba učiniti za sigurnost naroda i države“, rekao je, dodajući da će se Republika Srpska tako i ponašati.

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