Dodik s Netanyahuom najavio jačanje suradnje, upozorio na islamski radikalizam u BiH

Neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik i izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon sastanka u Jeruzalemu u četvrtak najavili su jačanje suradnje u više područja, uključujući sigurnost, pri čemu je Dodik upozorio na, kako je rekao, islamski radikalizam u BiH i povratnike iz Islamske države. U izjavi za Radio-televiziju Republike Srpske Dodik je rekao da su Republika Srpska i Izrael partneri, istaknuvši sigurnost i obranu kao jedno od područja u kojima žele dodatno surađivati.

„U Bosni i Hercegovini ima spavača terorista, mudžahedina. Imate preko 180 ratnika Islamske države koji su se vratili tamo. Tako da je to u tom pogledu i ova suradnja ovdje“, rekao je Dodik u Jeruzalemu.

Dodao je kako ne vjeruje da su se povratnici iz tzv. Islamske države odrekli svoje ideologije te najavio kako Republika Srpska neće biti „iznenađena na tom planu“.

Prema procjenama sigurnosnih službi, iz BiH je u Siriju i Irak otišlo između 250 i 350 osoba koje su se priključile tzv. Islamskoj državi. Više od 80 ih se u međuvremenu vratilo ili je deportirano u BiH.

Danas se procjenjuje da je oko 160 državljana BiH još u Siriji i Iraku, dok su se povratnici koji su sudjelovali u terorističkim aktivnostima suočili s kaznenim postupcima i zatvorskim kaznama. Dio stranih muslimanskih boraca koji su tijekom rata došli kao dragovoljci boriti se na strani Armije BiH ostao je živjeti u Bosni i Hercegovini.

Vodećeg srpskog dužnosnika smeta i suradnja bošnjačkih dužnosnika s muslimanskim zemljama, pri čemu je naveo Tursku i druge muslimanske zemlje.

„Mi ne vjerujemo u zajedničku priču o Bosni i Hercegovini i njezinoj sigurnosti. Nama su nejasni aranžmani koje prave muslimani s islamskim zemljama, kao što je i s Turskom, oko neke vojne suradnje i mnogo čega drugog, izazivaju sumnje“, kazao je Dodik.

Dodik je tijekom boravka u Izraelu izrazio i potporu toj zemlji zbog, kako je rekao, pritisaka iz Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije.

Dodik je kao jednu od pouka izraelskog iskustva izdvojio odlučnost u zaštiti države i stanovništva.

„Ono što sam naučio ovdje jest da nema te stvari koje ne treba učiniti za sigurnost naroda i države“, rekao je, dodajući da će se Republika Srpska tako i ponašati.