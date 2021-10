Srpske političare u BiH silno je naljutila odluka ministra obrane te države Sifeta Podžića da odgodi održavanje vojne vježbe pripadnika oružanih snaga BiH i vojske Srbije pa su u utorak zatražili njegovu smjenu, ali i kaznenu odgovornost.

Ministar Podžić odlučio je kako će ranije planirana vježba pod nazivom "Manjača 2021", koja se na vojnom poligonu kod Banje Luke trebala održati od 6. do 10. listopada, biti odgođena dok se protiv koronavirusa ne cijepi dovoljan broj pripadnika oružanih snaga BiH. To je učinio jer se ispostavilo kako je razmjerno mali broj vojnika iz BiH do sada cijepljen pa prijeti opasnost da se vježba pretvori u novo žarište iz kojega bi se dalje širila epidemija prouzročena virusom covid-19.

No član Predsjedništva BiH Milorad Dodik optužio je ministra obrane da je donio "nezakonitu i sramnu odluku" i to samo stoga jer navodno mrzi Srbe. Predbacio mu je da se tako ponaša jer je član Demokratske fronte (DF), stranke na čijem je čelu Željko Komšić.

"Mislim da je sve to bilo motivirano isključivo njihovom mržnjom prema srpskom narodu i prema Srbiji i da je to jedini razlog zašto su oni donijeli takvu odluku", kazao je Dodik, koji je u utorak zatražio da se Podžića smijeni s dužnosti zbog ove odluke.

Dodiku se odmah pridružio i predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, član Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koji je od ministra obrane zatražio povlačenje odluke vezane uz održavanje vježbe.

"Smatram da jednostrano donošenje ovakve odluke ministra obrane predstavlja kršenje Zakona o obrani BiH, da je neopravdano i predstavlja nediplomatski potez prema Srbiji, te vas pozivam da odluku odmah stavite izvan snage i nastavite planirane aktivnosti na realizaciji bilateralne vojne vježbe", stoji u Tegeltijinoj poruci Podžiću, koja je proslijeđena i svim medijima.

Tegeltija je najavio kako će u protivnom poduzeti mjere koje mu stoje na raspolaganju kao predsjedatelju Vijeća ministara BiH, no nije pojasnio na što točno misli.

Iako je formalno na čelu izvršne vlasti predsjedatelj Vijeća ministara tek je prvi među jednakima i niti jednom ministru ne može naložiti što treba raditi, niti ga može smijeniti bez suglasnosti Zastupničkog doma državnog parlamenta.

Podžiću je smjenom zaprijetio i Dodik, koji tvrdi kako je ministar obrane uzurpirao ovlasti koje pripadaju Predsjedništvu BiH.

Sam ministar nije se posebice uzrujao zbog prijetnji i optužbi Dodika i njegovog suradnika svjestan kako mu oni zapravo ne mogu ništa.

"Nedovoljan broj vojnika je imuniziran zbog čega ne želim preuzimati rizik da se vojnici zaraze. Čim se popravi epidemiološka situacija vježba će ponovo biti zakazana jer nema nikakvog drugog razloga da se ona ne organizira", izjavio je Podžić komentirajući napade kojima je izložen.

U njegovu zaštitu odmah su stali hrvatski i bošnjački član Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović koji su zajedničkom izjavom konstatirali kako je ministrova odluka potpuno opravdana s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju. U zajedničkoj izjavi oni ocjenjuju da su stoga zahtjevi za smjenom ministra obrane neutemeljeni i neopravdani te da predstavljaju neodgovoran izraz politizacije ovog pitanja.