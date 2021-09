Teme sastanka su ono što je pisalo u priopćenju – prije svega odnosi bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda - rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući u srijedu sastanak s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, održan dan ranije.

Novinarima je pojasnio kako je Bakira Izetbegovića primio jer je on vodeći političar bošnjačkog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini.

- Na tome nećemo stati, o tome želim upoznati hrvatsku Vladu i ministra vanjskih poslova. Prije godinu dana je taj sastanak mogao biti održan. Gospodin Izetbegović je sada došao, drago mi je zbog toga. Mislim da je prostor za suradnju između Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini dosta velik, a to trenutno ne ide kako valja. To naravno ne treba ići na štetu Srba, o tome ću obavijestiti i gospodina Dodika i motivirati ih sve da probaju, ako je to moguće više, naći se zajedno - rekao je još predsjednik Milanović o sastanku.

'Mesić me nazvao i predložio susret'

Novinare je zanimalo i koja je bila uloga bivšeg predsjednika Stjepana Mesića, koji je također bio na sastanku.

- Mesić me nazvao i predložio taj susret, ja sam rekao – što se mene tiče mogli smo se dogovoriti i prije godinu dana, ali dobro je i sada. Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerojatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo - pojasnio je predsjednik Milanović.

Komentirao je i Milorada Dodika koji je ponovno zaprijetio da će vlasti Republike Srpske nastaviti s konkretnim koracima "demontaže" nekih od najbitnijih institucija BiH, kao i da će taj entitet ponovo uspostaviti svoju vojsku.

Dodao je kako stanje u Republici Srpskoj nije bila tema sastanka s Bakirom Izetbegovićem, kao ni najava uspostave vojske Republike Srpske.

- Ono što je činjenica je da vojska nije predviđena Ustavom. Inače, vojska Bosne i Hercegovine ne postoji, postoji nešto zapovjednog kadra, nešto vojnika. Gospodin Dodik je na određeni način talac situacije u RS-u i elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega. Ja mislim da on uopće nije radikalan, ali u jednom trenutku to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad prijetio Sloveniji, drugo ne mogu takve gluposti pričati - rekao je predsjednik Milanović.

Zagrebačka obnova? Sad već ulazimo u crveno

Komentirao je i obnovu grada Zagreba, odnosno promjene zakona o obnovi koje su tek sada predstavljene.

- Ako govorimo o zagrebačkoj obnovi to sada već ulazimo u crveno. Financijska situacija u gradu Zagrebu, koliko čujem, nije dobra i to ne zbog ove vlasti nego zbog prethodne vlasti. S obzirom da ja nisam ni jedno ni drugo, ja mogu reći što vidim i što mi je dosta jasno - fakturiralo se i dalo sve moguće u zadnjih godinu dana, pobijedila je druga opcija sada koja jedva preživljava. Bitno je da je premijer tome posvetio pažnju. Nema prostora trgovini. Grad Zagreb se ne može zaduživati preko neke granice. Prethodna vlast ga je dovela do ponora - rekao je.

Odgovarajući na pitanje o neprovođenju reformi u Hrvatskoj, predsjednik Milanović je, između ostalog, naglasio kako pravosuđu treba reforma:

- Na način da postoji ne veća kontrola nego veća odgovornost pravosuđa, jer ona ne postoji. Sudi se kako tko hoće, nema dovoljno jasnih kriterija i za to nitko ne odgovara. O tome ću govoriti cijeli svoj mandat. Govorit ću o tome i kad riješimo ovu zavrzlamu oko Vrhovnog suda. Interes je da se stanje riješi. Predlagao sam. Kandidatkinju broj jedan su masakrirali, kandidata broj dva nisu. Što čekaju, neka ga počnu masakrirati?“.

O ukidanju viza za hrvatske građane koji putuju u SAD, predsjednik Milanović kratko je kazao

- To je dobro da se dogodilo, trebalo se dogoditi prije deset godina. Možda smo mi trebali reagirati uvođenjem viza Amerikancima, ali nismo. To je za nas lijepa vijest, ali sporedna tema