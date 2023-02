Dodik tvrdi: Vojska bosanskih Srba je dva puta lažno optužena za masakr na tržnici Markale

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ustvrdio je u nedjelju kako je vojska bosanskih Srba "lažno optužena" za masakr koji je 5. veljače 1994. godine počinjen na sarajevskoj tržnici Markale niječući tako dokazane činjenice zbog kojih su na dugogodišnje zatvorske kazne osuđeni generali te vojske.

Gotovo istodobno dok je u Sarajevu obilježavana 29. obljetnica zločina u kojemu je uslijed minobacačkog napada s položaja vojske bosanskih Srba na Markalama ubijeno 68 civila a više od 140 je ranjeno, Dodik je na Twitteru postavio objavu u kojoj je naveo kako su za to lažno optuženi Srbi.

- Markale su zločin za koji su dva puta lažno optuženi Srbi i uporabljene su kao povod za NATO bombardiranje RS - napisao je Dodik.

Na taj je način oživio tezu srpske propagande kako su civili na Markalama u veljači 1994. godine te kasnije u kolovozu 1995. godine stradali jer su tržnicu gađali s položaja Armije BiH ili je pak tamo podmetnut eksploziv kako bi NATO intervenirao u ratu u BiH.

Dva masakra na Marakala bila su predmet dokaznog postupka i na suđenjima generalim vojske bosanskih Srba Dragomiru Miloševiću i Stanislavu Galiću koji su zapovijedali snagama koje su Sarajevo držali u opsadi. Obojici je dokazana odgovornost za napade na civilno stanovništvo u Sarajevu uključujuči tu masakre na Markalama i zbog toga su osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.

Odgovornost za teror nad civilnim stanovništvom Sarajeva tijekom opsade tog grada sastavni je dio osuđujućih presuda i ratnom političkom i vojnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.

Počast žrtvama masakra na Marakalama iz veljače 1994. u nedjelju je u Sarajevu odao i visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt a gradske u vlasti organizirale komemoraciju u povodu 5. veljače koji je označen kao dan sjećanja na sve žrtve opsade Sarajeva. U tom je gradu od travnja 1992. do okončanja rata 1995. godine ubijeno više od 11 tisuća njegovih stanovnika.

Dodik je u nedjelju ustvrdio kako su sve tvrdnje o odgovornosti vojske bosanskih Srba za te žrtve "lažne" a da će se imena odgovornih tek doznati.

Bivši visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko je u srpnju 2021. godine nametnuo izmjene kaznenog zakona te zemlje kojima je kazneno djelo postalo nijekanje sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima. Za to se može dobiti do pet godina zatvora no po tom osnovu do sada još nitko nije procesuiran.

