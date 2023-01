Svjetski mediji: Zoran Milanović je svoju politiku uskladio s politikom Orbana i Dodika

Današnji govor predsjednika Zorana Milanovića nije zaobišao ni svjetske medije dok je kritizirao zapadne zemlje zbog opskrbe Ukrajine teškim tenkovima i drugim oružjem te poručio da Krim “nikada više neće biti dio Ukrajine”.

Milanović je danas rekao da je “protiv slanja bilo kakvog smrtonosnog oružja” u Kijev, ustvrdivši da opskrba Ukrajine oružjem samo “produžuje rat”.

- Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je zauzeo stav protiv EU otkako je prvotno izabran 2019. kao ljevičarski liberalni kandidat, a svoju je politiku uskladio s politikom mađarskog premijera Viktora Orbana i secesionističkog čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika - objavio je The Guardian na svojoj stranici te dodao kako se protivio pristupanju Finske i Švedske NATO-u, kao i obuci ukrajinskih trupa u Hrvatskoj u sklopu pomoći EU-a toj ugroženoj zemlji.

'Okrenuo se populističkom nacionalizmu i kritizirao politiku Zapada prema Rusiji'

Milanović je danas kazao i kako je jasno da "Krim više nikada neće biti dio Ukrajine".

- Milanović je pobijedio na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj 2019. kao lijevo orijentirani liberalni kandidat, kontrapunkt konzervativnoj vladi koja je trenutačno na vlasti u Europskoj uniji i državi članici NATO-a. Ali od tada se okrenuo populističkom nacionalizmu i kritizirao politiku Zapada prema Rusiji, kao i prema Balkanu. Izgradio je reputaciju proruskog orijentira, što je više puta negirao - objavio je Sky News osvrt na Milanovićev današnji govor.

Plenković: 'Iz gliba u blato u živi pijesak, iz lošeg u gore...'

Njegovu izjavu komentirao je i premijer Andrej Plenković.

- Iz gliba u blato u živi pijesak, iz lošeg u gore. Ne znam dokle to može ići. Nije problem što ja mislim, nego što misle ljudi koji su mu dali povjerenje, što misli šef SDP-a koji misli da nema problema u njegovim istupima. Problem je u Domovinskom pokretu, oni su veći Hrvati, katolici... Ili pak Most, oni su antikoruptivni. Nikome to nije sporno. Normalna reakcija političke scene bi bila osuda takvih izjava - rekao je premijer.

