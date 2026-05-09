'RIGOROZAN STAV'

Dodik u Moskvi tražio pomoć Putina: Od Rusije očekuje reakciju protiv Schmidta u UN-u

Piše HINA,
Foto: MAXIM SHIPENKOV

Čelnik SNSD-a nakon sastanka s ruskim predsjednikom poručio da očekuje “rigorozan stav” Moskve o situaciji u BiH i Republici Srpskoj

Čelnik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta, kojega vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Dodik je to rekao nakon sastanka izaslanstva Republike Srpske s Putinom u Moskvi, gdje su srpski dužnosnici iz BiH bili među malobrojnim stranim izaslanstvima koja su nazočila vojnoj Paradi pobjede na Crvenom trgu, središnjoj ruskoj svečanosti kojom se 9. svibnja obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Dodik je izjavio da očekuje kako će Rusija na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zauzeti, kako je rekao, “definitivan i rigorozan stav” o stanju u BiH i Republici Srpskoj.

“Sastanak je potvrdio da Ruska Federacija u kontinuitetu, bez oklijevanja, u Vijeću sigurnosti iznosi svoje stavove vezane za situaciju u Republici Srpskoj i BiH”, rekao je Dodik u izjavi za medije iz Republike Srpske.

Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH ranije su izvješće koje je Schmidtov ured uputio Ujedinjenim narodima nazvali “pamfletom” bliskim bošnjačkim stajalištima. Srpski dužnosnici traže razrješenje njemačkog diplomata na čelu međunarodne uprave u BiH. Mediji u BiH proteklih su dana špekulirali i o mogućoj smjeni Christiana Schmidta.    

Schmidt je ranije izmijenio odredbe Kaznenog zakona BiH kojima je omogućeno kazneno sankcioniranje nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dodik je nakon toga zbog neprovođenja njegovih odluka osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja. 

Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.

“Mi nijednog trenutka nismo osjetili bilo kakvu vrstu promjene odnosa. Naprotiv, daleko više pažnje posvećeno je nekim pitanjima nego ranije”, rekao je Dodik.

U izaslanstvu Republike Srpske u Moskvi bili su i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan te predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić.

