Dodikov ministar sigurnosti: Schmidta treba poslati kući, njegov boravak u BiH nezakonit

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić ustvrdio je u četvrtak kako je boravak visokog predstavnika međunarodne zajednice Christiana Schmidta u toj zemlji nezakonit te kako bi ga stoga "trebalo poslati kući".

- On (Schmidt) sam sebe naziva visokim predstavnikom, a to nije. On je diplomat Njemačke- kazao je Nešić na konferenciji za novinstvo u Sarajevu.

Nešića je na dužnost državnog ministra postavio lider bosanskih Srba Milorad Dodik pa se i on aktivno uključio u kampanju čiji je cilj dokazati da Schmidt navodno nije legalno izabran na dužnost visokog predstavnika te stoga nema ni ovlasti koje iz toga proistječu.

Schmidta je imenovao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC), kako je to proceduralno i predviđeno dejtonskim sporazumom, a uobičajena formalna rasprava o tome na Vijeću sigurnosti UN izostala je zbog protivljenja Rusije pa je to Dodiku i njegovim suradnicima ključni dokaz za tvrdnje da Schmidt nije visoki predstavnik. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pismom je izvijestio vlasti u BiH da je upravo PIC zadužen za imenovanje visokog predstavnika i da to nije zadaća VS UN-a. Time je odgovorio na pismo koje mu je s tim upitom poslala članica Predsjedništva BiH iz RS Željka Cvijanović.

Kampanja napada na Schmidta pojačana je uoči skorog početka suđenja s kojim se Dodik mora suočiti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Bude li proglašen krivim, za to mu prijeti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora te automatska smjena s dužnosti. Aktualnom predsjedniku RS sudit će se jer je potpisao ukaz o stupanju na snagu zakona što ih je Schmidt ranije svojim odlukama poništio.

Dodik se na Sudu BiH mora pojaviti 16. listopada kako bi se izjasnio o krivnji, a njegova obrana temelji se na tezi kako Schmidt nije legalno izabran pa stoga nije imao ni ovlasti mijenjati kazneni zakon BiH po kojemu je od 1. srpnja neprovođenje odluka visokog predstavnika postalo kaznenim djelom.

Nešić, koji kao ministar nema nikakve izvršne ovlasti nad sigurnosnim agencijama, ipak je naložio njihovim djelatnicima koje je tamo postavio Dodik da provedu "sigurnosne provjere" o Schmidtovu statusu. U to je uključio Državnu agenciju za istrage (SIPA), čiji je sadašnji direktor bivši šef policije u Republici Srpskoj Darko Ćulum te Službu za strance koju vodi Žarko Laketa, ranije policijski zapovjednik u Trebinju.

Novinarima je Nešić je kazao kako su njegove provjere "pokazale da je Schmidt nelegitiman". Zaključio je kako aktualni visoki predstavnik u BiH zapravo predstavlja Njemačku, a da je sporan i status pripadnika njemačke policije koji ga osiguravaju, koje optužuje da su bili protuzakonito naoružani strojnicama Heckler&Koch. Nešić tvrdi i kako "njemački građanin koji zauzima OHR" krši zakone BiH kada u nju ulazi i izlazi bez najave pa poziva Tužiteljstvo BiH da o tome otvori istragu.