'Dođu s blagim simptomima, za pola sata završe na respiratoru'

U beogradskim bolnicama svakoga dana traje borba s pacijentima koji su zaraženi korona virusom. Kako kažu iz jedne tamošnje bolnice, epidemija je sada mnogo gora nego kada je počela

<p>Srpski epidemiolog <strong>Predrag Kon</strong> rekao je kako je korona virus u Srbiji 'probio barijere' te da je postalo nemoguće pratit sve kontakte. Broj zaraženih je veći svakim danom, a jučer je zabilježeno 389 novih slučajeva. On ističe da zdravstveni sistem u Srbiji nije 'pred pucanjem', ali ima onih koji misle drugačije.</p><p>I to onih koji rade u zdravstvenim ustanovama. Točnije, dr. <strong>Ranko Trailović</strong> prvo je radio beogradskoj Klinici za pulmologiju KCS, a sad je u KBC-u 'Bežanijska kosa'. Kako je rekao <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3500755/ispovest-anesteziologa-iz-kbc-bezanijska-kosa-zarazeni-dodju-sa-blagim-simptomima-i-za-pola-sata-su-na-respiratorima" target="_blank">za Kurir</a>, stanje je doista teško.</p><p>- Epidemija korone sada je mnogo gora nego kada je počela. Imamo više zaraženih pacijenata koji dođu sa blagim simptomima, a za pola sata završavaju na respiratorima i bore se za život! Medicinski radnici su premoreni, kolabiraju od iscrpljenosti, a u skafanderima je toliko vruće da jedva dišemo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vučić održao konferenciju zbog prosvjeda u Srbiji</strong></p><p>Kako kaže, klinička slika zaraženih je opasnija jer se virus brže razvija a terapija djeluje sporije. Medicinsko osoblje je izmoreno, temperature su jako visoke, a klima uređaji se ne koriste zbog mogućeg širenja virusa.</p><p>- Svaka smjena provedena u Covid centru je teška. Stanja pacijenata se mijenja iz minute u minutu i netko iz dobrog općeg stanja jako brzo stigne do respiratora i bori se za život! Nevjerojatno je što se sve može iznenada pojaviti kod oboljelog i da u minuti promijeni tijek bolesti. Koliko je sve ovo strašno potvrđuje i informacija da je najmlađi pacijent kojeg sam liječio na respiratoru imao samo 20 godina - rekao je Trailović i dodao o ljudima na respiratoru: </p><p>- Stavljanje pacijenata na respirator je najteža odluka! Stalno se preispitujete koji je pravi trenutak za priključivanje na respirator kako bi se pomoglo oboljelom. Vremenom se čovjek navikne, ali stalno ostaje ta briga jesi li ispravno odlučio. Sve to ostavlja trag. Kada gubite nekog. To je za svakog liječnika ljudski, ali i profesionalni poraz. U ovoj epidemiji mnogi su izgubili život, a posebno je teško kad umre mlad čovjek.</p>