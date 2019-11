'Događaji u vojnoj bazi nisu probili nacionalnu sigurnost'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je u petak komentirala slučaj u Zemuniku i kritizirala je svojeg protivnika u predsjedničkoj kampanji Zorana Milanovića.

- Događaji u jednoj vojnoj bazi nisu probili nacionalnu sigurnost Hrvatske, traje kriminalna istraga i ovo ne može biti montirani politički proces kakve smo viđali kad se vijeće za nacionalnu sigurnost zloupotrebljavalo u vrijeme Zorana Milanovića. Ministar i ja očekujemo do utorka od načelnika glavnog stožera kompletno izvješće i tada ćemo donijeti zajedno odluku o zapovjednoj odgovornosti. Kad je riječ o Milanoviću i aferama najpoznatiji je njegov skok s Patrije. Očito je u životu naučio padati pa je to za njega dobro pošlo. Jedina afera koja je bila je bila ona s migovima koji su otišli na popravaka u Ukrajinu. To je bila jedina afera, posao je bio katastrofalan radilo se s nestabilnom zemljom koja je bila praktički u ratnom stanju, a nikada u vrijeme Milanovića nije provedena detaljna istraga za takve velike propuste. Ne znam zašto Milanović nije reagirao kad su mu migovi padali s neba kao kruške, danas jedva imamo dvojac koji leti i štiti hrvatsko nebo, a sam Milanović imao hrabrosti početi proces nabave novih zrakoplova - rekla je Grabar Kitarović.

Dodala je d aje s DORH-om više puta razgovarala oko afere aviona iz Ukrajine te da nikada dobila zadovoljavajući odgovor.