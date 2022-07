Đogaš: Kolega Puljak je dosad imao 12 predizbornih kampanja, samo što se ne javi i za papu...

Uoči drugog kruga lokalnih izbora u Splitu za TNT su se sučelili kandidat Centra Ivica Puljak i Zoran Đogaš, nestranački kandidat kojeg podržava HDZ, prenosi N1.

Gospodine Puljak, možete li biti sigurni, unatoč svojoj prednosti, da Đogaš neće promijeniti trend? Na ovako malom odazivu birača, možda je dovoljno samo malo motivirati biračko tijelo HDZ-a.

Puljak:

Svaki izbori imaju svoju neizvjesnost i naravno da je svaki rezultat uvijek moguć. Zato je izuzetno važno da svi građani izađu na izbore. Ponovno pozivam građane Splita da izađu na izbore i izaberu onog za kojeg misle da je bolji. Nadam se da će nam dati povjerenje da nastavimo voditi Split na isti način kao u proteklih 10 mjeseci.

Gospodine Đogaš, dobili ste dvostruko manje glasova u prvom krugu. Bi li vaša pobjeda bila jedno malo čudo?

Đogaš:

Čuda su uvijek moguća, ali ovdje nije priča o čudu, nego o dvije potpuno različite utakmice. Smisao prvog kruga i izbora uopće je bio upitan. Zašto se to napravilo, zašto umjesto demokratskog oblika vlasti u Gradskom vijeću, koji je kolega mogao kontrolirati, poziv za autokratskijim oblikom vladavine, gdje nemate više Gradsko vijeće koje se mora složiti sa svime?

U kampanji je previše isključivosti, to demotivira ljude na izlazak na izbore. Bitno je da ljudi prepoznaju ovo što se dogodilo u prvom krugu i da izađu na novu utakmicu. Nova utakmica je rezultat 0:0, tu nema prenašanja bodova. Ovo je moj otvoreni poziv svim građanima: prepoznajte želite li autokraciju ili demokraciju, hoćemo li raditi na dobrobit Splita ili u funkciji svojih ambicija.

Puljak:

HDZ je taj koji je zazivao izbore svaki put kada je bila sjednica Gradskog vijeća, ali i u međuvremenu. To je na neki način i normalno jer su bili opozicija. Što se tiče izbora u ljeto, Andrej Plenković i Vlada su raspisali izbore u ljeto. Mogli su ih raspisati 12. lipnja, ali nisu. Sada mi nije jasno zašto gospodin Đogaš toliko kritizira Plenkovića zašto je stavio izbore u ljeto.

Đogaš:

Postoje snimke, dokazi, internet. Kolega Puljak dobro to prati i sve zna što se objavljuje. Objavila se vaša izjava s datumom izbora kada Vi želite i Vlada Vas je poslušala. Drago mi je čuti i da gospodin Puljak sluša HDZ.

HDZ je više-manje ostao na svojim pozicijama, zahvaljujući D’Hondtovoj metodi izgubio je jedno zastupničko mjesto. Izbori za gradonačelnika zapravo su meni i mom timu donijeli glasova kao što su bili na najvišoj razini od 2000-te na ovamo. Svi su drugi izgubili. To je bio cilj kolege Puljka, da se potpuno rasturi ljevica. On je pravi predstavnik ljevice koju ja ne vidim kao splitsku nego kao ultra-ljevicu.

Vama ne bi bio problem biti gradonačelnik s 20-ak tisuća od ukupno 160 tisuća birača?

Puljak:

Nikome od nas nije drago kada malo ljudi izađe na izbore. Legitimitet mene kao gradonačelnika s ovim brojevima je praktički najveći u postotku. Jedini koji je imao veći legitimitet, za par tisuća, je Kerum 2009. godine. Stranka Centar i ja kao gradonačelnik smo dobili po 30 posto glasova nego prošle godine.

Kakvu izlaznost očekujete sada?

Puljak:

Uvijek pozivamo ljude, svaki dan se družimo s njima na ulici i motiviramo ih. U motivaciji je pomogla ova famozna izjava Đogaša da su pristojni i normalni ostali kući.

Đogaš:

Ovo je primjer manipulacije koja je nedostojna intelektualca i znanstvenika. Niti u jednoj svojoj rečenici nisam nikoga nazvao nenormalnim, ali možda ja nisam normalan jer sam ušao u ovu priču, u ovakav ring i sudjelujem u ovome, što je možda neprikladno. Govorio sam o svim običnim, normalnim, pristojnim ljudima, što nije nikako impliciralo da drugi nisu takvi.

Ono što je razlika između nas dvojice, to je razlika nebo i zemlja, da ja ne koristim prizemne metode ispiranja mozga.

Gospodine Puljak, diskvalifikacija koja iz HDZ-a ide prema Vama je da je gospodinu Đogašu jedino Split pozornica, a da Vi želite napraviti jedan međukorak do nacionalne karijere. Imate li ambiciju biti premijer ili predsjednik?

Puljak:

Plenković dolazi u Split jer je Đogaš njegov kandidat, a ne HDZ-a u Splitu. Svi su iz HDZ-a manje-više bojkotirali izbore. Plenković se sada pokušava opravdati. Građani Splita nisu baš oduševljeni kada Plenković i Jandroković dolaze govoriti kako bi oni trebali glasati.

Nisam bio blokiran od strane Vlade, usporena je bila koncesija za Žnjan, koju su ipak dali. Imao sam jako dobru suradnju s ministrom.

Druga stvar, gospodin Đogaš je rekao da on nikada nije rekao da može biti član bilo koje stranke da mu je predložila, ali on je to na prvom predstavljanju kandidature, odgovarajući na pitanje novinara ‘biste li Vi pristali biti kandidat bilo koje stranke’, rekao ‘apsolutno da’.

Moja stranka se zalaže da gradonačelnici ne budu dulje od dva mandata, da se to zakonski regulira da ne mogu.

Đogaš:

Kolega Puljak je 12 predizbornih kampanja odradio u 10 godina. To je čitav posao kojim se bavi. Nije on bio svih 12 puta kandidat u Splitu, nego i u Zagrebu, natječe se za svaki otvoren natječaj, za premijera, predsjednika. Ambicije su okej.

Puljak:

Nisam bio na predsjedničkim izborima.

Đogaš:

Bit ćete uskoro, ne bojte se, neće vam nitko oduzeti.

Puljak:

Neću ja biti kandidat za predsjednika.

Đogaš:

Hoćete, hoćete. Da je otvoren izbor za papu, javio bi se Ivica. U tome je čitava priča. Ako ste gradonačelnik, Split mora biti prvi i jedini.

Spomenuli ste divlji turizam. Jeste li za tip turizma kao što je Ultra ili za neki drugi tip?

Đogaš:

Ultra je dobra priča koja je dovela puno ljudi i apsolutno sam za to. Ali najviše sam za to da grad preuzme uzde tog turizma i napravi neki smisao, a ne da nam se događa turizam.

Tko je neprijatelj reda?

Puljak:

Mogu reći dva konkretna primjera. To je bilo izmještanje štandova iz Hrvojeve ulice, gdje se HDZ digao protiv toga na početku. Onda su i oni shvatili nakon nekog vremena da su ljudi za to. Drugi primjer su bili kiosci na istočnoj obali. Vratili smo 50 milijuna kuna dugova firmama kojima je Grad bio dužan iz doba HDZ-a.

Mi smo već počeli projekt Europskih igara. Što se tiče turizma, napravili smo strateške stvari. Revitalizirali smo plan upravljanja starom gradskoj jezgrom.

Đogaš:

Cijelo vrijeme govorim neke stvari su nastavljene. Projekt Pazara je započeo gospodin Opara i njegovi suradnici. Puno veći zahvat je bio čišćenje Žnjana, što je napravio Andro Krstulović Opara. Da još demistificiramo, na istočnoj obali postoji zapadni i istočni dio. Zapadni dio uz more je napravila Lučka uprava na čelu s HDZ-om preko europskih projekata. To izgleda sjajno. U drugom dijelu se sada maknulo kioske. Dobro, i što onda? Rečeno je popločat će se kamenom pa se crnim asfaltom prekrilo. Desetljetna stabala su stradala, napravilo se s toliko traljavosti da je bilo smiješno. I to su najveći dosezi.

Puljak:

Ne postoji niti jedan građanin Splita kojega bi mogao uvjeriti da je za Hrvojevu ulicu zaslužan HDZ. Mi smo to riješili, a HDZ sada želi za preuzeti zasluge. To je ponižavanje građana Splita.

Đogaš:

Je li vam Andro išta pripremio za taj projekt i projekt Pazara, samo to recite?

Puljak:

Hajdemo dalje. Projekt Žnjan smo dobili u nekoj fer fazi. Imao je neke nedostatke, što smo popravili. Krenuli smo u realizaciju. Cijeli projekt smo htjeli početi kada završi sezona jer se ljudi kupaju na toj plaži. Svi projekti idu svojim tokom. Nismo plakali nad sudbinom i govorili kako nam je HDZ ostavio nešto. Rekli smo da smo nastavili sve projekte koje smo zatekli.

Splitu status grada i županije

Đogaš:

Još jedna od temeljnih razlika između nas dvojice je što ja ne vidim Split samo kao Split. Kaštela, Solin, Split je jedna cjelina. Imate Zračnu luku Split koja se nalazi u Resniku, Kaštelima. Bez toga ne možete nikakvu viziju raditi. Svaki tjedan će biti sastanci s gradonačelnicima tih gradova. To nije teritorijalni preustroj, to je kolaboracija. Grad Split kao cjelina, kao vodeće mjesto na ovom području od Trogira do Omiša, svađat se oko toga hoće li se ukinuti Splitsko-dalmatinska županija. Pogledajte Zagreb, postoji li i Zagrebačka županija? Postoji, ali zašto bi se ukidala Splitsko-dalmatinska? To nisu stvari koje se isključuju.

Puljak:

Jeste li Vi za to da županija u Gradu Splitu ima ingerencije ili niste?

Đogaš:

Jedno je Grad Split, a drugo županija. O ingerencijama se treba dogovoriti, nikakva isključivost.

Puljak:

Ja bih htio da Split ima sve ingerencije koje ima županija i da županija u Splitu nema ingerencije, kao što je to u Zagrebu. Zašto? Zato što to jako puno usporava procese. Drago mi je da vidim da gospodin Đogaš nije za to. To je razlika i u redu je.

Đogaš:

Gdje će biti Trogir? Trogir će isto biti Split? Malo sam se izgubio.

Puljak:

Mi smo i za teritorijalni preustroj, da nema 556 općina, nego da budu 123 općine u Splitu.

Đogaš:

Znači da ukinemo Trogir i da bude Split.

Puljak:

Što se tiče suradnje među gradovima, Kaštela i Split nisu surađivali jer su gradonačelnici bili posvađani. Dva puta sam se sastao s gradonačelnikom Kaštela i razgovarali smo o željeznici.

Jeste li za građanski odgoj u školama?

Đogaš:

Građanski odgoj u školama zapravo već postoji u kurikulumu. On ima svoje sadržaje koji su dragocjeni, poštivanje drugih, uvažavanje bez diskriminacije, jednakost, etičke stvari… Da su neki ljudi slušali takav odgoj, možda ne bi bilo ovakvih stvari. Ali kada se ide u ideologiju, kada se ide preko toga, uvođenje nekakve rodne ravnopravnosti, tu imamo ozbiljan problem. Ovaj dio koji već postoji je apsolutno dobar.

Puljak:

Gospodin Đogaš priča o vrijednostima. Znače li vama što imena Ivo Sanader, Petar Čobanković, Lovro Kuščević, Josipa Rimac… Oni su svi u HDZ-u, iz HDZ-a su ponikli i napravili nezamislive stvari.

Đogaš:

Hoćete li nabrajati Nikolu Grabić, pokojnog Zvonimira Puljića, Andru Krstulovića Oparu. Sve njih ste Vi proglasili kriminalcima i mafijašima.

Prednost zapošljavanja ginekologa bez priziva savjesti

Puljak:

Ženama treba omogućiti pravo izbora, oko toga se čak i većina hrvatskog naroda slaže. Što se tiče zapošljavanja ginekologa, mislim da to ne bi trebao biti uvjet za zapošljavanje. Ali bolnica treba osigurati da se pobačaj može izvršiti.

Đogaš:

To je apsolutno individualna stvar čovjeka i to ne može biti preduvjet za ništa.

