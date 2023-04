Dogovor je pao na rođendanu?! Čubu su upucali jer je njegova ekipa ispljuskala Alena Radića

Jedini bjegunac koji se predao, 21-godišnji Alen Radić splitskoj policiji rekao je da je on pucao na 36-godišnjeg Josipa Čubelića Čubu prije desetak dana na splitskim Skalicama, no snimke s okolnih objekata u posjedu su policije i one ga demantiraju. Na njima se vidi da je pucao krupniji muškarac u kariranoj košulji, a takvu je odjeću nosio bivši splitski MMA borac Ante Varnica, koji je u kumskoj vezi s Radićima, piše Slobodna Dalmacija. Da je Varnica pucao piše i u kaznenoj prijavi splitske policije.

Sve je počelo dvjema tučnjavama, najprije 10. travnja u noćnim satima kad je Alen Radić dobio batine na parkingu jednog noćnog kluba od Ivice K. i Marka P., navodno Čubelićevih prijatelja s kojima se najmlađi Radić iz nekog razloga sukobio. Batine je dobio i sutradan oko 13 sati ispred kafića na Bačvicama.

Sat i pol kasnije Alen Radić došao je na rođendan Nenada Petraka u jedan lokal u centru Splita i tamo su bili njegov stric Jerko Radić te Ante Varnica. Kako smatraju istražitelji, tu je pao dogovor da će ubiti Čubelića jer se stavio na suprotstavljenu stranu, piše Slobodna. Nakon izlaska iz lokala prvo dolaze do parkinga kod Starog placa i tamo Varnica u svoje vozilo “Smart” ostavlja mobitel i torbicu. Ulaze u Petrakov Mercedes S 500 i odlaze desetak minuta prije 16 sati do ulice Put Skalica gdje se već nalazi Čubelić koji na sebi ima pancirnu košulju.

Iz auta izlaze Varnica i mlađi Radić te stariji muškarac iz pištolja zasad nepoznate marke prema Čubeliću ispaljuje najmanje tri hica od kojih ga jedan pogađa u lijevu potkoljenicu. Jedan je hitac oštetio parkirano vozilo, a samo pukom srećom nije stradala žena koja je baš tad prolazila s maloljetnim djetetom.

Trojica bjegunaca još se skrivaju policiji, Alen Radić predao se nakon nekoliko dana u pratnji majke i u pritvoru je na Bilicama, a Josipa Čubelića u splitskoj bolnici čuva policija.

