Predsjednik Zoran Milanović komentirao je sastanak na Vijeću obrane i Vijeću za nacionalnu sigurnost na kojem je sudjelovao prije nekoliko dana. Na sastanku su bili i premijer Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić te predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Reagirao je na komentare premijera i Jandrokovića o sastanku te poručio kako je Jandroković mimo dogovorio da se ne koriste mobiteli na sastanku, u jednom trenutku to prekršio.

- Laprdaju o sadržaju razgovara Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu što je po meni na razini krivičnog djela. Prvi put smo čuli da se Plenković i Njonjo usude govoriti što je bilo na sastanku na kojem se ne smije ni mobitel koristiti. Jedina osoba koja to nije shvatila je Jandroković. Nakon tri sata, čovjek je izvadio mobitel i počeo tipkati po njemu. Onda je rekao da to nije znao. To je jedan detalj. Samo da vidite kakva je sigurnosna kultura čovjeka koji vodi Sabor - rekao je Milanović.

Poručio je kako je Jandroković na sjednici "imao sinkopu četiri sata, nije otvorio usta".

- A kad ih je otvorio, to je bilo za kavez. Toliko o tome što je bilo na sjednici. Hranj se jučer morao očitovati u sigurnoj zoni, preko mene. Mora obraniti i nekakvu osobnu čast, pristojno je napisao da lažu. Kome javnost vjeruje? Njonji ili Hranju? - rekao je.

Poručio je i kako nakon nekoliko sati što ništa nije rekao, Jandroković je posegao za mobitelom.

- Već smo satima tamo sjedili, ja ne mogu vjerovati. Da se skinuo u "tarzanice", bili bismo manje iznenađeni. Rekao sam: "Vidim li ja dobro da on tipka na mobitel? Da je u komunikaciji?". Rekao sam i premijeru da se predsjednik Sabora igra s mobitelom, to je zabranjeno - rekao je.