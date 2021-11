Predsjednik Sabora, HDZ-ovac Gordan Jandroković, rekao je za Media Servis da ga je uhićenje bivše HDZ-ove ministrice Gabrijele Žalac iznenadilo, prenosi N1.

- Iznenadilo me je. Nisam znao, koliko znam, nitko nije znao. Prošlo je već dosta vremena od kada gospođa Žalac više nije ministrica tako da su to vjerojatno neke nove spoznaje i nova otkrića - rekao je Jandroković.

O covid-potvrdama u Saboru

Od idućeg tjedna zastupnici koji žele doći u sabor morat će imati covid-potvrde. Ako se necijepljeni ne žele testirati dva puta tjedno, sjednice će pratiti online, baš kao i oni koji su u samoizolaciji, koji se ne mogu cijepiti zbog zdravstvenih razloga ili kojima je istekla covid-potvrda nakon preboljenja.

- Mi ćemo vrlo brzo znati koliko zastupnika i zastupnica ima covid-potvrde, do kada im te potvrde vrijede, jer će se morati prijaviti kada dođu u Hrvatski sabor, onda ćemo vidjeti koliko se njih želi testirati i koliko je onih koji se ne žele ni testirati niti imaju covid-potvrdu. Što se tiče testiranja, ono sigurno neće biti u saboru. Bit će u onim institucijama koje su i sada zadužene da provedu testiranje - rekao je.

Dok neki građani zbog odbijanja testiranja dobivaju ili mogu dobiti otkaz, sa zastupnicima se ne može tako postupati.

- Već je i sada položaj saborskih zastupnika i zastupnica takav da imaju određena prava, ali i obaveze koje drugi zaposlenici nemaju. Dakle, mi i dan-danas ne možemo zastupnika koji ne dolazi na zasjedanja sankcionirati - rekao je.

Tko je kriv za nepovjerenje građana u Stožer?

​Ne slaže se s kritičarima koji tvrde da je Stožer preskočio sabor i Ustav. To što pada povjerenje građana u Stožer Jandroković objašnjava time što s pandemijom živimo gotovo dvije godine i da su građani umorni od mjera, ali da tome pridonose i neki političari, ali i društvene mreže.

Mnogi su upravo HDZ-ovcima predbacivali za dvostruka mjerila, pa i HDZ-ovom izbornom stožeru, u kojem se slavilo bez maski iako su bile obavezne. Predsjednik sabora kaže da tada gotovo nije bilo zaraženih u zemlji.

- Stavljati to u kontekst sadašnjih brojki od 7000 je malo nategnuto, pa i zlonamjerno. Međutim, činjenica je da su i iz vrha politike dolazile različite ocjene o tome što je covid. Podsjetio bih na izjavu predsjednika RH, koji je usporedio covid s karijesom. Što se maski tiče, on i dalje zagovara tezu da se ne treba nositi maska, nasuprot stavovima struke - rekao je Jandroković.

Komentirao i Zorana Milanovića

Predsjedniku Zoranu Milanoviću zasmetalo je što je Jandroković bio nazočan na pripremnom sastanku za sjednicu Vijeća za obranu, pa nam je predsjednik sabora objasnio zašto je bio tamo s premijerom Andrejem Plenkovićem i vojnim zapovjednicima te što je radio.

Osvrnuo se na priopćenje predsjednika da se radi “o neviđenoj HDZ-ovoj politizaciji vojske”.

- To je jedna u nizu njegovih neodgovornih izjava, spinova koje čini iz dana u dan, manipulacija kojima isto tako želi stvoriti konfuziju među hrvatskim građanima. Došao sam tamo, slušao i sastanak je bio jako koristan. Bez tog sastanka puno teže bih pratio jučerašnji sastanak Vijeća za obranu, čiji sam član - rekao je.

Komentirao je način komunikacije kojom se služi Milanović, ovoga puta s ministrom obrane Marijem Banožićem, a i sam je svojedobno dobivao različite epitete.

- On je srozao političku raspravu u Hrvatskoj na vrlo nisku razinu, na razinu uličnih rasprava, kavgi, uvreda. To nikome nije od koristi osim onih koji na taj bezobrazan, agresivan način nastoje zadominirati u javnom prostoru. On je uveo nove standarde. Način na koji on komunicira, ako ste to primijetili, svaka rasprava o bilo kojoj temi završi na kraju s osobnim uvredama - rekao je za Media Servis.

Tvrdi da u ovoj raspravi koja se tjednima proteže Milanović i Banožić nisu isti. Više puta je naglasio da predsjednik Milanović krši Zakon o sudovima, Zakon o državnim blagdanima pa sada i Zakon o obrani, a na pitanje je li onda potrebno pokrenuti opoziv predsjednika, rekao je da je to neizvedivo.

- Opozvati predsjednika Republike je u ovome trenutku neizvedivo jer mi nemamo dvije trećine zastupnika u Hrvatskom saboru. Da imamo, o tome bismo vjerojatno razgovarali, ali u ovome trenutku mi smo realni političari koji znaju što se može ostvariti, a što se ne može ostvariti - objasnio je.