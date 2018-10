Dok Gazda strepi od izručenja, njegova kći iznajmljuje dvorac

Oni koji sanjaju o udaji u dvorcu to će sad moći i ostvariti jer Iva Balent, kći Ivice Todorića, iznajmljuje neblokirani dio Kulmerovih dvora. Osim vjenčanja, ondje se mogu održati i ostali eventi. Kako je “biti Todorić”, barem prema iskustvu kretanja dvorcem, okusit će u četvrtak i novinari zahvaljujući Vinku Brešanu. Naime, u Kulmerovim dvorima se sutra predstavlja Brešanova komedija “Koja je ovo država” pa je filmska ekipa očito odlučila dodatno isprovocirati javnost. A da dvore iznajmljuje, Iva je potvrdila i za Dnevnik.hr pojasnivši kako se to odnosi isključivo na prostore prilagođene za održavanje evenata, što uključuje i dvorište dvorca.

Uz Kulmerove dvore, moguće je unajmiti i Čarobnu kolibu u vlasništvu Ive Balent smještenu u mjestu Hlevci u Gorskom kotaru. Luksuzna koliba dostupna je za dnevni i tjedni najam, a tri noćenja za osam osoba nude se po cijeni od 4387 kn. U najam su uključeni i neograničeno korištenje saune te torta dobrodošlice. Kulmerovi dvori su sagrađeni u zoni zaštitnog zelenila i imali su javnu namjenu kao hotel. No hotel nikad nije otvoren za javnost. Zato se danas ipak iznajmljuju barem djelomično. Luksuzno uređenje Kulmerovih dvora plaćao je Agrokor, a pomogli su i sa 122 milijuna kuna da Todorić otplati kredit koji je digao za njihovu kupnju. Može se reći da je to najluksuznija hrvatska rezidencija svih vremena. Umjetničke reljefe - čini se Meštrovićev rad, smjestio je u kupaonicu! Biblioteke u kojima su knjige kupovane na metre, skupa pića i kupaonica iz “Tisuću i jedne noći”, mramor, skupo drvo... Sve bliješti od luksuza. Čak i WC školjka podsjeća na zmijsku kožu. Kuhinja je specifična u obliku potkove i nastavlja se na trpezariju. Ivina tvrtka Srculence imala je lani 124.000 kn prihoda i gubitak od 11.000 kn, a Iva si isplaćuje plaću oko 6500 kn. Dok iznajmljuje dvorac, možda bi se uskoro mogla sresti i s ocem. No ne u njegovoj blokiranoj četvrtini dvora, jer bude li izručen, ne može se braniti sa slobode. U četvrtak će sud u Londonu odlučiti dopušta li se Todoriću žalba na presudu o izručenju Hrvatskoj. Gazda plaća najskuplje odvjetnike kako bi dokazao da ga ne treba izručiti. Ako u četvrtak viši sud ne dopusti žalbu, mora u Hrvatsku, a njegov dolazak je pitanje dana. Čeka ga skromna ćelija u Remetincu.

‘Lex Agrokor’ naštimali za Amerikance

Zadnji dan prije usvajanja na sjednici Vlade, nekadašnja potpredsjednica Vlade Martina Dalić i jedan od tajnih savjetnika iz grupe Borg, Branimir Bricelj, promijenili su ‘lex Agrokor’. Prema mailovima koje je objavio N1, promjena je napravljena isti dan kad se Ante Ramljak sastao s menadžerima fonda Knighthead. U zakon je tad ubačeno da se tzv. roll up kredit prvi vraća, što je iskoristio upravo Knighthead i partneri za zaradu. Ubačeno je i da Ramljak sam bira svoje savjetnike, koji su zatim zaradili na Agrokoru. Također je onemogućeno i Todoriću da sam pokrene stečaj kao opciju, piše N1.