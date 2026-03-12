Dok-Ing i Eriscsson udružuju se sa FER-om i FSB-om na razvoju novih besposadnih sustava

Hrvatske visokotehnološke tvrtke DOK-ING i Ericsson Nikola Tesla (ENT) te dvije vodeće znanstveno-istraživačke institucije, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) i Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), potpisali su sporazum o suradnji usmjeren na razvoj besposadnih sustava nove generacije i naprednih robotskih tehnologija. Sporazum predstavlja korak prema snažnijem povezivanju industrije i znanosti u Hrvatskoj te stvaranju temelja za dugoročnu tehnološku suradnju.

Potpisani sporazum definira okvir za razmjenu znanja, istraživačkih kapaciteta i tehnoloških kompetencija između industrije i akademske zajednice. Suradnja bi trebala otvoriti prostor za zajedničke istraživačke i razvojne projekte u područjima robotike, autonomnih sustava i naprednih digitalnih tehnologija.

U okviru partnerstva DOK-ING će imati ulogu vodećeg industrijskog partnera, dok će Ericsson Nikola Tesla pridonositi stručnim znanjem u području komunikacijskih i digitalnih tehnologija. FER i FSB sudjelovat će u istraživanju i razvoju ključnih tehnoloških komponenti, uključujući autonomne sustave, mehatroniku, umjetnu inteligenciju i napredne inženjerske sustave. Cilj je povezati industrijsko iskustvo privatnog sektora s istraživačkim potencijalom hrvatskih tehničkih fakulteta kako bi se ubrzao razvoj novih tehnologija.

Ante Bakić, CTO u DOK-ING-u, istaknuo je kako je povezanost industrije i znanstvene zajednice ključna za razvoj složenih tehnoloških sustava.

„Razvoj kompleksnih tehnoloških sustava danas je gotovo nemoguć bez snažne povezanosti industrije i znanstvene zajednice. Upravo zato ovaj model suradnje smatramo iznimno važnim za dugoročni razvoj domaće industrije i stvaranje novih tehnologija“, rekao je Bakić.

Dodao je kako DOK-ING već dulje surađuje s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, ali da sporazum predstavlja sustavniji pristup suradnji s FER-om i FSB-om. Prema njegovim riječima, takva partnerstva omogućuju brži prijenos znanja iz akademskog okruženja u konkretna tehnološka rješenja te industriji otvaraju pristup najnovijim istraživanjima i mladim stručnjacima uključenima u razvoj naprednih sustava.

Hrvoje Benčić, član Uprave Ericssona Nikole Tesle, naglasio je kako kombinacija akademske izvrsnosti i industrijskog iskustva stvara snažnu podlogu za nove istraživačke inicijative.

„Akademska izvrsnost u kombinaciji s bogatim industrijskim iskustvom predstavlja snažnu podlogu za pokretanje novih istraživačkih inicijativa i razvoj tehnologija koje mogu oblikovati buduće smjerove industrije. Ovakvi projekti ne jačaju samo pojedinačne ideje i rezultate, nego i cjelokupni intelektualni kapacitet zemlje, podižući razinu stručnosti i stvarajući temelje za dugoročni tehnološki napredak“, rekao je Benčić.

Dekan FSB-a prof. dr. sc. Zdenko Tonković istaknuo je kako suradnja fakulteta sa strateškim partnerima iz industrije omogućuje razvoj naprednih tehnoloških rješenja, ali i definira dugoročne istraživačke smjerove.

„Suradnja fakulteta sa snažnim strateškim partnerima, osim što je ključna za razvoj naprednih tehnoloških rješenja, omogućuje definiranje dugoročnih istraživačkih pravaca koji ujedno otvaraju prilike za dugoročan razvoj karijera znanstvenika“, rekao je Tonković.

Dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas podsjetio je kako FER već godinama surađuje sa svim partnerima uključenima u ovu inicijativu.

„FER ima uspješnu i višegodišnju suradnju sa svim partnerima u ovoj inicijativi. Zajedno predstavljamo snagu koja daje novi zamah istraživačkoj izvrsnosti i tehnološkom progresu u Hrvatskoj. Veselimo se prilikama koje ova suradnja nudi za razvoj karijera novih tehnoloških stručnjaka i lidera“, rekao je Bilas.

Suradnja se temelji na tzv. triple helix modelu, koji podrazumijeva blisku povezanost industrije, znanstveno-istraživačkih institucija i javne uprave u razvoju novih tehnologija. Takav model posljednjih je desetljeća postao jedan od ključnih pokretača tehnoloških inovacija u razvijenim gospodarstvima jer omogućuje brži prijenos znanja iz istraživačkih institucija u industrijsku primjenu.