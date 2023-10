Dok Izrael bombardira Gazu, pekarnice ostaju bez kruha, nestaje pitke vode stanovništvu

Dok se neumoljivo izraelsko bombardiranje u subotu pojačavalo, pekarnicama u Gazi ponestajalo je kruha, postupno nedostaje pitke vode, a nestanci električne energije cijele su obitelji ostavili s ispražnjenim baterijama mobitela pa ne mogu znati jesu li im rođaci koji bježe pred napadima na sigurnom.

"Kriza je s opskrbom električnom energijom, s hranom, s pitkom vodom, kriza je u svim segmentima", rekao je Ejad Abu Mutlak (45) iz Kan Junisa na jugu Gaze, regije u koju stižu tisuće stanovnika bježeći iz sjevernog dijela kojem prijeti invazija.

"Samo Bog to može riješiti", rekao je nakon što je obišao četiri pekarnice da bi ustanovio kako su ispred svake dugački redovi ili uopće nema kruha.

Otprije iscrpljene zalihe dodatno je smanjilo mnoštvo ljudi koje je stiglo u južni dio Gaze nakon što je Izrael stanovništvu u petak poručio da napuste sjeverna područja.

Ujedinjeni narodi pozvali su Izrael da "spriječi humanitarnu katastrofu" u Gazi, dijelu zemlje na kojemu živi 2,3 milijuna ljudi, stiješnjenom između Izraela, Egipta i Sredozemnog mora.

Odgovarajući na razorni napad palestinske militantne grupe Hamas iz Gaze 7. listopada, Izrael je uveo "potpunu blokadu", obustavivši opskrbu Gaze hranom i električnom energijom.

Nakon tjedan dana u trgovinama je ponestalo gotovo svega.

"Tražila sam osnovne prehrambene namirnice - jaja, rižu, konzerviranu hranu, no čak ni mlijeko za djecu nisam uspjela pronaći", rekla je stanovnica Kan Junisa. "Evo, ovako se Izrael bori protiv nas, izgladnjivanjem naše djece. Ili ubijaju djecu bombama ili izgladnjivanjem."

Izrael je pojasnio kako je stanovnicima savjetovao da napuste sjeverni dio Gaze zbog vlastite sigurnosti i kako bi izbjegli da ih zateknu sukobi.

Rečeno je i da će Palestincima koji bježe iz spomenutog područja biti zajamčena sigurnost na dvjema glavnim cestama u petak do 16 sati po mjesnom vremenu.

Oni koji su uspjeli izbjeći kažu da su mnoge ceste i ulice najčešće prepune automobila i ljudi i da se njima teško probiti, a neke su gotovo neupotrebljive zbog nastalih oštećenja.

Odsječeni od svijeta

S obzirom na nemogućnost prijelaza granice s Egiptom, sve veći dio stanovništva Gaze krenuo je prema jugu, tražeći ondje sklonište, dok Izrael na granici gomila trupe i tenkove, a vojni napadi već su započeli.

"Moramo odmah dopremiti gorivo u Gazu jer je to jedini način da ljudima dostavimo pitku vodu. U suprotnom će početi umirati od teške dehidracije, među njima su i mala djeca, starci i žene", rekao je Philippe Lazzarini, glavni povjerenik UN-ove agencije za izbjeglice UNRWA. "Voda nam je sada zadnja preostala slamka spasa. Apeliram da se omogući prolazak humanitarne pomoći", poručio je.

Vlasti u Pojasu Gaze izvijestile su da je u dosadašnjem bombardiranju ranjeno 10.000 ljudi. Bolnice se jedva nose s tolikim brojem ranjenih.

Glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze Ašraf Al-Kidra rekao je i da bolnicama ponestaje sanitetskih potrepština i goriva za nastavak rada.

U izraelskim je zračnim napadima uništeno više od 1695 zgrada i nebodera, a uz to i 7000 stanova, objavio je ured za medije vlade Hamasa.

Zbog nestanka električne energije i bez goriva za rad generatora, Adel Šain je u subotu ljudima punio baterije mobitela zahvaljujući solarnim pločama na svome domu, no ističe da je većina stanovnika Gaze "u potpunosti odsječena od svijeta".