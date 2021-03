Prije potresa Ivanu Plivelić i Dijanu Kos probudilo je ‘pucanje vodenjaka’. Žene koje se do tada nikada u životu nisu srele, proživljavale su gotovo identične scenarije.

Shvativši da rađaju, svaka je budila svoga supruga da ih voze u bolnicu jer su i jednoj i drugoj bebe dva tjedna ranije odlučile doći na svijet. Spremajući se za bolnicu, dok su trudovi sve intenzivnije navirali, Zagreb je zatreslo 5,5 stupnjeva po Richteru.

U stresu i agoniji najgore im je bilo što moraju ostvariti svoje sinove s djedama i bakama, koji su imali 2,5 odnosno 3 godine i kojima je u tim trenucima majka itekako trebala. No nisu imale izbora, porod je krenuo i morale su se koncentrirati na ono što dolazi. - One slike razrušenoga grada i uspavanih, ali potresenih ljudi na ulicama koje su obišle svijet, gledali smo na putu do bolnice. Od trudova i straha da sve prođe u redu pokušavala sam se koncentrirati na porođaj. Pred bolnicom sam ugledala majke u spavaćicama s tek rođenim bebama na onoj hladnoći. Taj je dan baš bilo hladno i snijeg je počeo lagano padati. Samo sam molila Boga da ne potrese još koji put - opisivala nam je filmske prizore katastrofe Dijana Kos (33) pola godine nakon potresa. I danas ih se jednako živo prisjeća.

- Vrijeme leti uz male zvrkove. Kao da je bilo jučer... Što da vam kažem, to je događaj za pamćenje. Ma sretna sam što se sve dobro završilo - kaže Dijana. Gotovo do samog poroda, i Dijana i Ivana trudove su preživljavale u automobili. Pred sam kraj njihove muke, smjestili su ih na onkološki odjel jednu do druge gdje su se ove hrabre žene i upoznale. Dan danas su u kontaktu, a čuju se koliko im njihovi mališani dozvoljavaju.

- Potres mi je u tim trenucima zaista bio sporedna stvar jer sam se bila koncentrirala na najvažniju stvar, a to je novi život koji je stizao. Znam da je neobično no unatoč svemu taj dan za mene će uvijek biti dan koji ću pamtiti po lijepome. Više me iskreno prestrašio potres koji je doživjela Petrinja nego mi na dan moga poroda - priča nam Ivana Plivelić (29) uoči prvog rođendana svoje Magdalene (1). Dobila je kaže djevojčicu energičnu kao ‘potres’ ali u pozitivnom smislu.

- Beba je super zdrava i jako živahna pa nas strašno umara no svi uživamo u tome. Zdravi smo svi hvala Bogu -nasmijano će Ivana. Ove hrabre majke u prirodnoj katastrofi dobile su svoje divne kćerkice, ali i ostvarile nova prijateljstva. Nikada, kažu, neće zaboraviti sestre, babice i liječnike u Petrovoj bolnici koji su u tako teškim uvjetima, davali sve od sebe da im olakšaju muke.