Dok kriza divlja, pola gradova i općina ne nudi nikakvu pomoć!

Država, ali i dio gradova i dalje nudi samo odgodu plaćanja zakupnina i najamnina iako su poduzetnici koji vode restorane, kafiće ili druge uslužne djelatnosti zatvoreni.

Kada smo pitali Ministarstvo imovine hoće li oprostiti zakupninu onim zatvorenima, dobili smo odgovor da se radi na kriterijima, ali neće svima biti oproštena zakupnina.

S druge strane, neki gradovi, među kojima i Zagreb su odmah ukinuli plaćanje najamnina i zakupnina. Iako je Udruga gradova preporučila svima da izađu ususret poduzetnicima, očito je da mnogi gradovi i općine za to uopće ne mare.

Također, i Hrvatska udruga je poslala apel za oslobađanje zakupnina i komunalne naknade onima koji su zatvoreni, ali očito ni to nije pomoglo.

Prema anketi koju je provela Udruga Glas poduzetnika, na pitanje što je učinila vaša jedinica lokalne uprave da vam pomogne, 43 posto obrta i tvrtki je odgovorilo: Ništa!

Samo 13 posto je odgovorilo da im je ukinuto plaćanje zakupnina, najamnina i komunalne naknade dok traje kriza. Ostali su odgovorili da se radi neka vrsta kombinacija odgoda i oprosta.

Čak 50 posto poduzetnika je izjavilo da je nezadovoljno reakcijom svoje lokalne uprave, a još 17 posto je umjereno nezadovoljno. Jako i umjerno zadovoljnih reakcijom je tek 17 posto.

Udruga Glas poduzetnika je nakon te ankete među članovima i prikupljenih informacija od članova i iz medija, javno pozvala gradove i općine, odnosno njihove gradonačelnike i načelnike, da donesu odluke o ukidanju obveze plaćanja naknada i najamnina za najmoprimce kojima je odlukom Stožera civilne zaštite onemogućeno poslovanje. Poziv je upućen i privatnim vlasnicima nekretnina koje iznajmljuju najmoprimcima čije poslovanje je onemogućeno, navode u priopćenju.

- Od dana kad je donijeta odluka Stožera Civilne Zaštite o zatvaranju svih naših trgovina, hotela, kafića, restorana, kozmetičkih salona, frizerskih salona, cvjećarnica i poslovnih prostora svih uslužnih djelatnosti, od tog dana svi mi poduzetnici i obrtnici, kao i naši zaposlenici smo praktički bačeni na koljena, životarimo ili uopće ne zarađujemo, te smo u fazi hibernacije i preživljavanja. Nismo u mogućnosti plaćati namete, najamnine i naknade kada prostore ne koristimo i ne ostvarujemo prihode - rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge.

Zato traže da gradovi i općine koje to nisu učinile odmah izglasaju odluke kojom ih oslobađaju plaćanja svih nameta i naknada

Nadalje, navode da ih "nikakvi popusti od 15% na iznos komunalne naknade kao primjerice u Dubrovniku nas ne zanimaju ili odgode plaćanja poput nekih drugih gradova. Ugledajte se na Novalju, Bjelovar, Koprivnicu, Gospić, Đurđevac, Sv. Nedjelju, Rijeku i druge gradove i općine koje su takve odluke već donijeli. Ugledajte se na one gradove i općine kojima je jasno da moramo preživjeti danas, kako bismo sutra ponovo mogli biti oni koji su do jučer desetljećima punili i vaš budžet. Odreknite se i vi nečega, i pokažite tu toliko naglašavanu solidarnost i zajedništvo!“

Udruga također predlaže osnivanje fonda za subvenciju dijela iznosa najamnina zatvorenih nekretnina u privatnom vlasništvu, a u skladu s mogućnostima grada ili općine, a apeliramo i na sve vlasnike (fizičke i pravne osobe) nekretnina koje su zatvorene, da budu uviđavni sada kada je potrebno, te izađu maksimalno svojim najmoprimcima u susret, jer će im se to u budućnosti višestruko vratiti.

POGLEDAJTE VIDEO: